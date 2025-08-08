El próximo lunes 11 de agosto, a las 11:00 horas, se llevará a cabo en Colonia del Sacramento una nueva sesión de las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales, una iniciativa que articula a organismos del Estado con presencia territorial, con el objetivo de coordinar acciones y fortalecer el trabajo conjunto en políticas públicas de protección e inclusión social.

La jornada tendrá lugar en el Salón de Actos de la Intendencia de Colonia, y contará con la participación de autoridades departamentales, referentes del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y representantes de diversas instituciones públicas que integran estas mesas en todo el país.

Además, a las 12:30 horas se ofrecerá una conferencia de prensa para informar sobre los principales temas abordados y las líneas de trabajo previstas para la región.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Espacios de diálogo y coordinación

Las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales constituyen una herramienta clave en la implementación de políticas descentralizadas, al permitir que las decisiones se adapten a las realidades locales y que las instituciones actúen de manera articulada frente a situaciones de vulnerabilidad social.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El encuentro en Colonia busca fortalecer el trabajo de campo, mejorar la respuesta del Estado ante las demandas sociales y consolidar un espacio de escucha, planificación y ejecución que refleje las necesidades del departamento y sus municipios.

La convocatoria se enmarca en la agenda territorial del MIDES y se suma a los encuentros ya realizados en otros puntos del país, como parte de una estrategia nacional de cercanía, coordinación y eficiencia institucional.