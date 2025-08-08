La Fiscalía de Flagrancia de 15° Turno confirmó que una persona se encuentra detenida por su presunta participación en el episodio ocurrido durante el último clásico del fútbol uruguayo, en el que un efectivo policial resultó herido tras el disparo de una bengala.

El caso está siendo investigado y, según informaron fuentes del equipo fiscal, se cuenta con un plazo de 48 horas para resolver si se solicita la formalización de la investigación ante la Justicia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El hecho ocurrió durante el operativo de seguridad en el marco del encuentro deportivo, cuando una bengala fue disparada desde una de las tribunas, impactando en un funcionario policial y causándole lesiones. Las imágenes del momento circularon ampliamente por redes sociales y medios de comunicación, generando una fuerte condena pública.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La investigación se encuentra en curso, y las autoridades no descartan nuevas actuaciones o detenciones en las próximas horas.