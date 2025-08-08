Este viernes 15 de agosto, a las 13:15 horas, se celebrará una nueva sesión ordinaria de la Comisión Interdepartamental de Personas Mayores en la Sala del Congreso de Intendentes, en la Intendencia de Montevideo. El encuentro marcará el inicio de una nueva etapa de trabajo coordinado entre los gobiernos departamentales en torno a las políticas públicas dirigidas a personas mayores.

La sesión incluirá la presentación de los nuevos referentes designados por cada intendencia, así como una exposición sobre los objetivos, líneas estratégicas y metodologías de trabajo que guiarán el accionar de la comisión durante el próximo quinquenio.

Renovación de autoridades y planificación nacional

Uno de los puntos destacados será la programación de las elecciones para renovar la Mesa Directiva correspondiente al período 2025–2026. Además, se definirá el cronograma de actividades a nivel nacional y se discutirán las postulaciones de los departamentos interesados en organizar el próximo Encuentro Nacional de Personas Mayores.

También se presentará un informe sobre el reciente Consejo Consultivo desarrollado el 8 de agosto en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), donde participaron instituciones y organizaciones vinculadas a la promoción de derechos de las personas mayores.

Diálogo con autoridades nacionales

La comisión recibirá a Agostina Russo, del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores), y a Soledad Acevedo, directora de la División de Fortalecimiento y Estudios sobre Envejecimiento y Vejez, quienes compartirán las principales líneas de trabajo y herramientas disponibles para acompañar los procesos territoriales.

La Comisión Interdepartamental de Personas Mayores reafirma así su compromiso con la articulación institucional y la construcción de políticas públicas inclusivas, sostenibles y con enfoque de derechos, que respondan a las necesidades y desafíos del envejecimiento en todo el territorio nacional.