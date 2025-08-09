Este sábado 9, el Centro Barrial El General es el escenario de la 3ª Eco Feria Departamental, una propuesta que reúne a emprendedores, especialistas y público en general en torno a prácticas amigables con el medio ambiente.

La jornada, que se extiende de 10:00 a 15:00 horas, ofrece productos sustentables, charlas y talleres sobre salud y bienestar, además de música en vivo para acompañar el encuentro.

La iniciativa es organizada por la Intendencia de Colonia, a través de la Dirección Departamental de Cultura y el programa Manos a la Tierra, con el objetivo de promover el consumo responsable, el intercambio de saberes y el fortalecimiento de la economía local.

