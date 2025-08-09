PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Carmelo. Autoridades de la Intendencia de Colonia y operadores turísticos de primer nivel se reunieron en Carmelo con el objetivo de fortalecer y reactivar el sector en la región. El encuentro contó con la presencia del intendente y del director de Turismo, así como de representantes del sector hotelero, gastronómico, vitivinícola, de transporte y de proyectos inmobiliarios y hoteleros de gran envergadura.

Entre los asistentes destacaron el director ejecutivo de Corporación América —empresa a cargo del aeropuerto— y propietarios de emprendimientos en Punta Gorda, lo que fue interpretado como una muestra de confianza en la actual gestión departamental.

Durante la reunión, el intendente reiteró su compromiso con un “gobierno de cercanía”, con directores presentes en el territorio para coordinar acciones transversales que involucren a distintas áreas: paseos públicos, higiene, limpieza, obras, deportes y cultura. “El turismo atraviesa a todas las áreas de la administración, por eso es clave que los directores estén en contacto directo con la comunidad y los operadores”, señaló.

La convocatoria tuvo una alta participación y diversidad de actores, lo que, según los organizadores, refuerza el trabajo conjunto para posicionar a Carmelo como un destino estratégico en el departamento.