En la sala de sesiones del Congreso de Intendentes se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión de Género (CIG) correspondiente al período 2025-2030. Durante el encuentro se procedió a la elección de las autoridades que representarán a la comisión.



En esta instancia, la Comisión aprobó la integración de su plenario y estableció la rotación de las presidencias para el período quinquenal de la siguiente manera: 2025-2026, Frente Amplio; 2026-2027, Partido Nacional; 2027-2028, Frente Amplio; 2028-2029, Partido Nacional; y 2029-2030, Partido Colorado.

La Mesa quedó conformada por Yliana Zeballos (Gobierno de Lavalleja) como presidenta, Beatriz Eguren (Intendencia de Treinta y Tres) como primera vicepresidenta y Karina Navarro (Intendencia de Rivera) como segunda vicepresidenta.

