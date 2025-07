PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Antes de partir rumbo a España para sumarse al Real Betis, el joven atacante Gonzalo Petit habló con el programa La Mañana del Fútbol de Radio El Espectador, en una entrevista donde dejó ver el lado más humano de su salida de Nacional.

A sus 18 años, Petit deja atrás una etapa intensa en Montevideo, luego de haber llegado desde su Carmelo natal para incorporarse a las formativas tricolores. “Este es un paso muy grande en mi carrera. Me voy con la expectativa de mejorar, seguir aprendiendo y darle lo máximo al club que me toque defender”, expresó.

Recuerdos de la residencia y vínculos que marcan

Petit vivió durante años en la residencia del club, donde compartió el día a día con otros juveniles. “Fueron muchas personas hermosas las que conocí. Me llevo un lindo recuerdo con cada una de ellas”, contó con emoción. Luego, ya instalado con su hermano, continuó su proceso de formación hasta alcanzar Primera División.

La despedida no fue fácil. “Es duro irse, más cuando uno está en un buen momento. Pero era una oportunidad que había que aprovechar”, admitió.

Trabajo, paciencia y superación

Durante la charla, también habló sobre los momentos en que no tenía minutos y cómo manejó esa situación: “Cuando no jugaba, sabía que tenía que mejorar algo. Me enfoqué en mí. Iba antes a entrenar lo físico, me quedaba pateando, practicando cabezazos… y por suerte se dieron las oportunidades.”

Esa actitud lo llevó a consolidarse como titular en el último tramo del torneo y a convertir un gol clásico que los hinchas aún celebran.

La ilusión intacta

A pesar de su partida, Petit no cierra la puerta a un regreso: “Me voy con muchos sueños por cumplir en Nacional. Este club me marcó.”

Y cerró con una confesión que resume su motivación: “Como todo niño que sueña con ser jugador de fútbol, tengo la ilusión de vestir la número 9 de la selección. Este es un paso que quizás me acerque a eso.”

El mensaje de despedida de Nacional

A través de sus redes sociales, Nacional también despidió a Gonzalo Petit con un mensaje de agradecimiento:

🥹 Gracias Gonza por defender nuestros colores con tanto compromiso y dedicación desde la #CanteraInagotable ¡Muchos éxitos en lo que venga! 🙌🏼 🔜 @RealBetis 🇪🇸 pic.twitter.com/ylAjkP5rrh — Nacional (@Nacional) July 18, 2025

