Montevideo, 14 jul (EFE).- Las dos principales fuerzas políticas de oposición, el Partido Nacional y el Partido Colorado, anunciaron este lunes que no participarán en el espacio de diálogo impulsado por el Gobierno de Yamandú Orsi donde se coordinarán las políticas públicas relacionadas con la protección y la seguridad social, como las referidas a las jubilaciones.

Ambos partidos informaron en conferencias de prensa que no intervendrán de la instancia convocada para buscar acuerdos tanto con las fuerzas políticas como con la central sindical PIT-CNT y otros actores sociales del país.

Según aseguró el presidente del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, la decisión de no participar del diálogo «en el formato que está propuesto», en el caso del PN, estuvo motivada por su desacuerdo con que de las 22 plazas para integrar la Comisión Ejecutiva del diálogo los partidos puedan ocupar un total de ocho.

«Es un formato que nos viene impuesto, sin la posibilidad de incidir en el tipo de formato y en los temas y no nos parece la mejor instancia para participar», dijo Delgado quien, como candidato apoyado por la entonces coalición de Gobierno, perdió ante Orsi en la segunda vuelta de las elecciones de 2024.

De acuerdo con Delgado, si bien agradece la invitación del Gobierno y considera que debería haber una instancia de diálogo sobre temas propuestos, como la protección a la infancia y el sistema de cuidados, el PN disiente con que figure entre los puntos el sistema jubilatorio que, considera, ya fue «laudado» por la ciudadanía en el plebiscito que acompañó los comicios del pasado octubre.

«Rever ese tema para nosotros sería burlar la voluntad popular y por ende también en el contenido en ese tema nosotros no compartimos en generar instancias, cualquiera sea el formato», acotó Delgado, cuyo partido propuso al Gobierno la alternativa de un «Alto Diálogo Político Interpartidario» con representantes y técnicos de los partidos.

Por su parte, el diputado del Partido Colorado (PC) Felipe Schipani anunció en la conferencia ofrecida por su partido que el formato propuesto «banaliza la participación e incidencia que los partidos políticos tienen».

«Como en oportunidad de que vino aquí la delegación del Gobierno le consultamos si había posibilidades de que los partidos tuvieran mayor representación y la respuesta fue que no (…) estamos anunciando que no vamos a concurrir el próximo miércoles al lanzamiento de este diálogo y que, bajo este formato, no participaremos», explicó.

Coordinado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el diálogo social será lanzado el próximo miércoles y, según la convocatoria oficial, reunirá a autoridades del Poder Ejecutivo, legisladores, representantes de partidos políticos, organizaciones sindicales y sociales, referentes de la academia y representantes de organismos internacionales. EFE