A medida que se define el futuro gabinete departamental de Colonia, el nombre de Miguel Asqueta ha ganado visibilidad como figura clave del equipo de confianza del intendente electo Guillermo Rodríguez.

Aunque aún no ha asumido formalmente un cargo, se le atribuye un papel relevante en la coordinación del programa de gobierno y en la etapa de transición institucional.

Ante las versiones que lo señalan como un mediador o negociador político, Asqueta aclara en esta entrevista su función y reivindica la necesidad de una nueva forma de gobernar.

Pregunta. ¿Cuál es exactamente su rol en esta etapa de transición hacia la nueva administración?

Respuesta. Formo parte del comando de campaña de Guillermo Rodríguez, una figura prevista por la ley electoral, que se constituyó apenas se oficializó su candidatura. Junto a Napoleón Gardiol y Claudia Maciel, integramos un equipo que se encargó de coordinar la agenda y elaborar el programa de gobierno. Nuestro trabajo continúa hoy con el mismo espíritu: acompañar, asesorar cuando se nos solicita y contribuir a construir una estructura de gobierno eficaz. No tenemos funciones de negociación con otros sectores ni de definición de cargos.

P. Sin embargo, se le ha mencionado como interlocutor político en los contactos con otras corrientes del Partido Nacional. ¿Por qué cree que surgieron esas versiones?

R. Supongo que es una interpretación errónea del rol que venimos cumpliendo. No ha existido una sola reunión de nuestro comando con dirigentes externos al grupo de Guillermo. Ni siquiera con referentes de las listas que lo apoyaron. Nuestra tarea ha sido técnica y organizativa. Acompañamos a Guillermo, pero no actuamos como intermediarios en conversaciones políticas.

P. ¿Cuál es entonces el criterio que regirá la designación de los nuevos directores?

R. Ese es un tema exclusivo del intendente electo. Lo ha dicho con claridad: no hay reparto de cargos, hay construcción de equipos. La prioridad será contar con perfiles que se ajusten a una estructura moderna, transversal y eficiente. Se valorará tanto la experiencia política como la idoneidad técnica. Y algo fundamental: romper con los compartimentos estancos dentro de la administración, fomentar la coordinación entre áreas y generar políticas públicas integradas.

P. Se ha dicho que usted podría asumir la Dirección de Planificación Territorial y Medio Ambiente. ¿Es una posibilidad cierta?

R. No he participado de ninguna conversación al respecto. Ni he sido propuesto ni he negociado nada. Lo que se ha dicho son especulaciones. Cuando lleguen esas decisiones, será Guillermo quien las tome, escuchando a su equipo y con base en criterios programáticos, no en cuotas de poder.

P. ¿Cómo se garantiza la imparcialidad cuando miembros del comando también lideran sectores que compitieron electoralmente?

R. Es una buena pregunta, y legítima la preocupación. Pero quienes integramos este equipo hemos demostrado durante la campaña que no usamos nuestro lugar para beneficio propio. Incluso, muchas veces, tuvimos que relegar a nuestros propios sectores en favor del proyecto colectivo. La confianza que Guillermo deposita en nosotros se basa en hechos, no en discursos. Queremos construir el mejor gobierno posible, y eso implica renunciar a privilegios y actuar con responsabilidad institucional.

P. ¿Qué tipo de relación espera mantener el nuevo gobierno con otros sectores, como el de María de Lima, que también tiene un peso importante en la Junta Departamental?

R. El diálogo está abierto. Guillermo ha sido claro en su disposición a conversar con todos los actores, incluso aquellos que no lo acompañaron en la elección. El encuentro con el sector de María de Lima será uno de los primeros pasos. Allí también estaremos presentes, como parte del equipo de confianza del intendente, no para negociar cuotas sino para escuchar, tomar nota y asegurar que lo que se acuerde sea viable y coherente con el programa de gobierno.

P. ¿La política y lo técnico pueden convivir en esta etapa?

R. Deben convivir. Un gobierno moderno requiere decisiones políticas sólidas, pero también equipos con formación, visión y capacidad de gestión. No hay contradicción. Lo técnico sin lo político carece de dirección; lo político sin lo técnico puede carecer de eficacia. La combinación de ambos planos será clave para el éxito de esta nueva etapa en Colonia.

Nota de redacción: Esta entrevista fue elaborada a partir de una extensa conversación en Radiolugares. Las respuestas aquí reproducidas fueron editadas para mayor claridad, respetando fielmente el sentido y el contenido original del entrevistado.