Se llevó a cabo hoy, frente al Centro BIT, la presentación de Tandem Co., una nueva propuesta turística que combina diversión, cultura y movilidad sostenible, pensada para enriquecer la experiencia de quienes visitan la ciudad de Colonia.

Tandem Co. presenta su beer bike La Imponente, un vehículo a pedal con capacidad para 12 personas y una barra a bordo donde se sirve cerveza mientras se recorre la Rambla de las Américas hasta la Plaza de Toros.

Durante la presentación Marianela agradeció el apoyo de la Intendencia y en particular de De Freitas a esta idea innovadora y contó acerca del proyecto, explicando que Tandem es un vehículo impulsado por 12 personas en bicicleta, que cuenta además con 2 espacios para personas que no pueden o no quieren pedalear. Remarcó que el trayecto sobre la rambla costanera incluirá la renovada Plaza de Toros y durante el mismo se irán ofreciendo cervezas y quesos, todos productos locales. indicó también que la idea original es de su socio y padre, creador también del Túnel del ayer, tiempo atrás.