Hay edificios que envejecen con dignidad. Otros, simplemente envejecen. Y después está el Hotel Casino Carmelo: un gigante que alguna vez supo ser esplendor y hoy es más bien una especie de ruina con pretensiones de patrimonio. No por lo que fue, sino por lo que no logra dejar de ser: un símbolo de lo que pasa cuando nadie se pone de acuerdo.

Los vecinos, cansados de ver cómo el edificio acumula promesas como palomas en sus aleros, ya no se indignan: se inspiran. “Si no lo arreglan, al menos cobren entrada para ver el fracaso de cerca”, sugiere un pescador mientras ordena sus líneas en la orilla.

“Que lo dejen así, pero con un cartel que diga: Esto es lo que pasa cuando nadie se pone de acuerdo”, lanza una señora con sombrero, bolso de tela y una precisión quirúrgica para las verdades incómodas.

Y no son los únicos. Hay propuestas para convertirlo en set de filmación de películas postapocalípticas, en museo de promesas rotas, o incluso en una sede del “Ministerio de la Nada”, donde no se hace nada, pero se cobra igual. “Sería el lugar perfecto para ensayar reuniones de gabinete: nadie llega a ninguna decisión, pero todos se sacan la foto”, ironiza otro vecino, que ya perdió la cuenta de cuántas veces escuchó que “el proyecto está encaminado”.

Mientras tanto, el edificio permanece. Como postal. Como metáfora. Como prueba de que el abandono no necesita permisos. Solo necesita tiempo. Y de eso, en Uruguay, hay de sobra. En especial cuando hay que resolver algo entre varios niveles del Estado. Ahí el tiempo se estira como chicle viejo bajo el sol de enero.

Carmelo ya no mira al hotel esperando respuestas. Lo mira como quien ve una ex casa de verano abandonada: con una mezcla de nostalgia, bronca y resignación. Algunos todavía recuerdan los años en que ahí se bailaba, se brindaba y se apostaba al porvenir. Hoy se apuesta más bien a que no se venga abajo del todo.

Quizás un día se decidan. Quizás no. Mientras tanto, el Hotel Casino Carmelo sigue ahí: como un monumento al desacuerdo, al desgaste institucional y a la capacidad inagotable que tiene Uruguay de postergar lo evidente.

