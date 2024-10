Montevideo, 1 oct (EFE).- El presidente Luis Lacalle Pou, hizo un llamado este martes a la población de ese país a «no votar» a favor del plebiscito sobre la seguridad social que impulsa la central sindical PIT-CNT y que se desarrollará el próximo 27 de octubre durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

«Hay que decir que es inconveniente y hay que llamar a no votarla. La conclusión de esta conferencia de prensa es llamar a no votar el el plebiscito porque no es momento ni de dudas ni de medias tintas», señaló.

Asimismo, insistió en su llamado a la población a «jugársela» en esta ocasión ya que, en su opinión, se sabe que «no es beneficioso» y que «perjudica» a las generaciones venideras.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En ese sentido, resaltó que las «generaciones más jóvenes» serán los más perjudicados ya que la aprobación de una nueva reforma de la seguridad social «compromete el sistema futuro».

«Si se aprueba este plebiscito, crece exponencialmente esa posibilidad de no ser sostenible el sistema (…). Si es que se pretende continuar va a haber que poner impuestos y va a haber que recortar prestaciones o presupuestos en actividades sensibles», apuntó el mandatario.

En tanto, remarcó que llevar adelante el plebiscito que se propone generaría una confiscación de los recursos económicos del Estado.

«Es peligroso y es dañino. ¿Por qué? Porque no dudamos. Yo no dudo en decir que hace el sistema insostenible a la mediana o a la larga con la proyección que ya que tenía antes la reforma y con la corrección que se hace», sentenció.

El próximo 27 de octubre Uruguay afrontará unas elecciones nacionales en la que también se votarán dos plebiscitos que tratarán sobre dos temáticas: la reforma de la seguridad social y la habilitación de los allanamientos nocturnos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La reforma de la seguridad social promovida por el PIT-CNT propone la equiparación de las jubilaciones y las pensiones al salario mínimo nacional, además de la posibilidad de acceder a la jubilación a los 60 años en lugar de a los 65.

A su vez, busca eliminar las administradoras de fondos de ahorro previsional para que el sistema de la Seguridad Social sea gestionado exclusivamente por el Estado. EFE