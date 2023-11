En las últimas horas, la planta de UPM en Pueblo Centenario, Durazno, ha experimentado un incidente significativo relacionado con una pérdida de celulosa detectada en la línea de fibra. De acuerdo con los informes de Sudestada, la ruptura de cañerías en la fase final de la producción de celulosa ha resultado en otro derrame con la presencia de productos químicos, lo que ha llevado a la paralización temporal de la segunda planta de la multinacional.

En respuesta a estos acontecimientos, UPM ha emitido un comunicado oficial para aclarar que la situación no debe ser calificada como un derrame, ya que todo el material quedó contenido dentro del perímetro de la planta. Además, se enfatiza que no se ha producido daño ambiental, que las instalaciones están fuera de cualquier riesgo y que no se reportaron personas lesionadas durante el incidente.

En la actualidad, se está llevando a cabo un exhaustivo trabajo de limpieza en la zona afectada para garantizar la pronta recuperación y normalización de las operaciones en la planta.

