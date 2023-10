En el pasado mes de septiembre del año 2023, las solicitudes de exportación, incluyendo las provenientes de zonas francas, alcanzaron un total de US$ 938 millones. Este cifra, sin embargo, representó una disminución del 9% en comparación con el mismo período del año anterior. La caída en las exportaciones de carne, soja, lácteos y celulosa fue responsable de este descenso en las cifras.

Si observamos el acumulado del año, las exportaciones de bienes sumaron US$ 8.519 millones, mostrando así una reducción significativa del 18% en comparación con el año anterior.

En cuanto a los destinos de estas exportaciones en septiembre de 2023, Brasil se destacó nuevamente al liderar la lista con un total de US$ 171 millones. Le siguieron en orden China, Estados Unidos, la Unión Europea y Argentina.

Brasil se mantuvo como el principal receptor de nuestras exportaciones durante el mes de septiembre, representando el 22% del total exportado. Esto marcó un aumento del 3% en comparación con el mismo período del año pasado. A pesar de la continua disminución en las exportaciones de productos lácteos en septiembre, este descenso fue compensado por el aumento en las exportaciones de otros productos. En particular, las exportaciones de vehículos aumentaron notablemente en un 70% en comparación con septiembre de 2022. Además, las exportaciones de malta (US$ 32 millones) y arroz (US$ 30 millones) también contribuyeron de manera significativa a este leve incremento en las cifras globales de exportación del país.