El joven Santiago Celesia Echarte ha alcanzado un logro destacado al graduarse con honores de la Escuela Europea de Administración y Tecnología (ESMT Berlin) en Berlín, Alemania. Celesia, oriundo de Carmelo, emprendió una emocionante travesía académica que lo llevó a una de las principales instituciones educativas de negocios en Europa.

Santiago Celesia se matriculó en ESMT Berlin, una escuela de negocios de renombre mundial, donde se dedicó a estudiar una especialización en «Global and Digital Strategy» (Estrategia Global y Digital). Su arduo trabajo y compromiso se tradujeron en la obtención del título de «Master of Science in Management» (Máster en Ciencias de la Administración), destacando su capacidad para comprender y aplicar estrategias digitales y globales en el mundo empresarial actual.

La ESMT Berlin, fundada oficialmente en octubre de 2002, es conocida por su excelencia en la formación de líderes empresariales y ejecutivos. Esta institución, que cuenta con el respaldo de 25 empresas e instituciones alemanas, ofrece una variedad de programas, incluyendo un programa MBA a tiempo completo y un programa EMBA para ejecutivos, además del mencionado Máster en Ciencias de la Administración.

Una de las características distintivas de ESMT Berlin es su enfoque en la investigación y consultoría, especialmente en el análisis económico de casos de competencia y regulación. Los resultados de investigaciones realizadas por el destacado cuerpo docente de la institución son ampliamente publicados en revistas académicas de renombre internacional y ofrecen valiosas perspectivas tanto a la comunidad empresarial como a los estudiantes.

Santiago Celesia, oriundo de Carmelo, ha culminado sus estudios en Alemania con altos honores, y en una entrevista con Carmelo Portal, expresó su satisfacción por los logros académicos alcanzados, agradeció a su familia, amigos y referentes educativos en sus estudios previos a alcanzar este logro. Además, manifestó su deseo de regresar a Uruguay en el futuro para aplicar los conocimientos adquiridos y contribuir al desarrollo de los mercados locales.

La graduación de Santiago Celesia en ESMT Berlin es un ejemplo inspirador de cómo la dedicación y el esfuerzo pueden abrir puertas a oportunidades educativas internacionales de alto nivel. Su éxito en la obtención del título de Máster en Ciencias de la Administración es motivo de orgullo para su comunidad y un testimonio de la excelencia académica que puede lograrse a través del compromiso y la determinación.