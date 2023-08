Raúl Largher, reconocido empresario de espectáculos, ha presentado una solicitud anticipada para el uso del predio de la Pista Marcelo Bianchi con el fin de organizar la próxima 51° Fiesta Nacional de la Uva.

Largher ha solicitado el uso del predio por un total de 18 días, desde el 22 de enero hasta el 9 de febrero de 2024. Sin embargo, la fiesta en sí está programada para durar solo tres días, del 2 al 4 de febrero del próximo año.

En la última sesión del consejo municipal, el tema polémico de la gestión de Largher volvió a la palestra. El concejal frenteamplista, José Luis Miguelena, expresó su preocupación: «Existen asuntos que no se abordaron adecuadamente. A tan solo 15 días antes de la Fiesta de la Uva, encontramos un Parque de Atracciones ocupando un espacio que parecía más relevante que el propio evento. Incluso, observamos camiones estacionados en la pista. Se han presentado interlocutores que parecen carecer de relevancia en esta discusión. Si desean obtener permisos, los propietarios del Parque de Atracciones deberán comparecer ante el Municipio».

La Alcaldesa Alicia Espíndola también hizo sus comentarios al respecto. Señaló que en la última edición de la fiesta, Raúl Largher dejó claro que, incluso si el Teatro de Verano se remodelara incluyendo techado, él no llevaría la fiesta allí. La jerarca mencionó al pasar que incluso podría perderse la fiesta y llevarla a otro lugar que no fuera Carmelo. Esto último no cayó muy bien en los concejales presentes y de confirmarse podría ser un factor definitorio.

Los pasos de Largher

Largher ha presentado una carta en la que ofrece publicidad a cambio del permiso para utilizar la Pista Marcelo Bianchi. En esta misiva, detalla los planes para el evento, la duración de la ocupación del predio (18 días) y se muestra dispuesto a acudir a una sesión para aclarar cualquier pregunta o preocupación planteada por las autoridades municipales.

En concordancia con estas discusiones, el Municipio de Carmelo ha votado de manera unánime a favor de citar al Sr. Raúl Largher para que presente un informe preliminar ante el consejo municipal. La controversia sobre el futuro de la Fiesta Nacional de la Uva continúa generando debate en la comunidad.