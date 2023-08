El diputado Mario Colman emitió una respuesta en Twitter dirigida al diputado Nicolás Viera, luego de las controvertidas expresiones de este último sobre el senador Sebastián da Silva. En su tuit, Viera había calificado a Da Silva como un «simio», lo que generó fuertes críticas en el ámbito político.

El enfrentamiento se originó cuando el legislador oficialista mencionó la existencia de un «alambrado grande» que, según él, divide a «la gente de bien» del Frente Amplio, liderado por Fernando Pereira y Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT.

Colman, respondió en su mensaje de Twitter: «Podré compartir o no lo expresado por Sebastián da Silva @camboue, pero nadie, ni vos Nicolás Viera @nicovieradiaz, puede demandarme que me pronuncie sobre el tema. Lo cierto es que llamarlo ‘simio’ no necesariamente te convierte en un ‘homo sapiens’. Reitero que la población espera más de todos nosotros», concluyó el diputado.

Este intercambio de declaraciones ha puesto de manifiesto las tensiones políticas existentes en el país y ha generado debate en las redes sociales y en la opinión pública.