En un reciente intercambio de declaraciones, el diputado frenteamplista Nicolás Viera calificó al senador blanco Sebastián da Silva como un «simio». Estas palabras surgieron después de que el legislador oficialista mencionara la existencia de un «alambrado grande» que divide a «la gente de bien» del «Frente Amplio de Fernando Pereira y de Marcelo Abdala», presidente de esa fuerza política y del PIT-CNT respectivamente.

El senador da Silva expresó estas ideas durante su participación en la reunión de las mesas departamentales de jóvenes del Partido Nacional, llevada a cabo en Colonia. En el evento, hizo un llamado a la unidad y a trabajar con todos los partidos de la coalición de cara a las elecciones de 2024, aludiendo a ciertos sectores donde el Partido Nacional enfrenta rechazo.

El diputado Viera respondió a las declaraciones del senador con un tuit en el que citó a Nahuel Morosi, presidente de los jóvenes blancos de Colonia, y al diputado de su departamento Mario Colman, utilizando la controvertida expresión «De saber que traían a un simio, nos hubiéramos preparado para tirarle unos caramelitos».

Ante esta situación, el legislador opositor lamentó la falta de desmarque en las declaraciones de sus colegas y expresó su pesar por que una actividad que podría haber sido enriquecedora haya quedado empañada por la polémica.

Es importante destacar que el intercambio de opiniones entre legisladores genera controversia y polarización en el ámbito político, lo que puede afectar el debate constructivo y la búsqueda de soluciones para los desafíos que enfrenta el país.

El diálogo respetuoso y el enfoque en los temas de interés nacional son fundamentales para el desarrollo de una sociedad democrática. Resulta esencial que los representantes políticos sean conscientes del impacto de sus palabras y trabajen en pos de la unidad y el entendimiento entre distintos sectores, con el objetivo de construir un futuro próspero para todos los ciudadanos.

En conclusión, la confrontación verbal entre legisladores resalta la necesidad de promover un ambiente de respeto y diálogo constructivo en la esfera política, donde las diferencias se puedan abordar de manera más productiva y se priorice el bienestar colectivo sobre las discrepancias partidarias.

Estimados @MorosiNahuel @mariocolman @PNacionalJoven de saber que traían a un simio, nos hubiéramos preparado para tirarle unos caramelitos!

Quiero creer que ustedes no piensan igual! porque no veo desmarque…

Me apena por ustedes, una linda actividad y que trascienda esto… https://t.co/NlAniUDWJt

— Nicolás Viera (@nicovieradiaz) July 30, 2023