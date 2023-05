La presentación formal de un hecho grave, donde se mencionan amenazas por una parte del grupo de la feria de los domingos en Plaza de la Madre, a un sector de emprendedores que realizan actividad similar pero los sábados. La presencia de los mismos en salas relatando el clima de hostilidad y la ausencia del Sub Director de Higiene de la Zona Oeste de la Intendencia de Colonia Joyce Meyer, según señaló la delegación, fue determinando que el clima de la sesión comenzara a tensarse.

Allí el concejal Daniel Caraballo (FA) pide, ante la gravedad de la situación que se viene dando en Plaza de la Madre entre grupos de vendedores, un cuarto intermedio, para que se presente en sala el jerarca. Este señala que le es imposible concurrir por encontrarse en otra actividad, pero participa a través del celular de la alcaldesa en altavoz. En ese momento explica que se retiró de la coordinación y nada tiene que ver con lo sucedido.

En ese momento se produce un entrecruce de reproches que trasciende el tema tratado. La alcaldesa pide que no le levanten la voz, desde la bancada del Frente Amplio argumentan lo mismo. Espíndola advierte que le han pedido que realice la denuncia por maltrato, cuando se produzca este tipo de actos. En el Frente Amplio advierten que las colaboraciones son siempre para las mismas instituciones y que hay una contaminación político partidaria. Que detrás de cada pedido habría operadores nacionalistas. La alcaldesa pide que en sesión no se mencione temas partidarios. Menciona que no es cierto y se le da dinero a todos, haciendo a alusión a un grupo de teatro local que según su versión sería de corte «frentamplista».

En la oposición mencionan un club de fútbol infantil donde habría que preguntar quienes son sus dirigentes, también a un grupo organizado de corredores, donde uno de sus dirigentes se habría proclamado candidato para las próximas elecciones. «Los beneficiados siempre son las mismas instituciones», argumentan. El Concejal Juan José Miguelena denuncia que «de buenas fuentes me han comentado que ustedes le dicen a la gente que no le llevan materiales, porque Miguelena anda controlando, y tengo testigos!!», señaló.

En determinado momento, la Alcaldesa Alicia Espíndola se levanta y señala que da por terminada la sesión al considerar que es imposible continuar en ese grado de discusión. Se retira junto con los concejales nacionalistas. Los concejales frenteamplistas le consultan a la secretaria de actas si eso no se tenía que votar previamente, a lo que ésta les responde que lo consultará.

Durante algunos minutos Miguelena, Caraballo y Guaraglia permanecen en el recinto, retirándose posteriormente, en el momento que ingresaba a sala el Concejal Martín Manitto (PN) quien preguntó lo que estaba pasando, yéndose del lugar sin participar.