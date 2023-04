El presidente, Luis Lacalle Pou, aseguró este martes que para que exista sostenibilidad en el medioambiente debe haber también en las políticas públicas que lleva adelante un país.

Así lo dijo durante su participación en el foro de sostenibilidad «Las cadenas de valor como motor de la transición», organizado en Montevideo por un banco privado.

En su discurso el mandatario habló sobre el bono indexado a indicadores de sostenibilidad y crisis climática emitido por el país en 2022, el que describió como «el primero en su especie en el mundo».

«Eso es lo que cataliza las políticas públicas. Las cataliza y las impulsa, porque todo esto que estamos tratando de hacer a nivel interno, si te das vuelta y para financiarte no conseguís estímulos para mejorar tus conductas, si da lo mismo cumplir con los objetivos fijados en el Acuerdo de París que no cumplirlos, no hay un estímulo ni para la sociedad ni para el Gobierno», dijo.

Lacalle Pou agregó que para que exista sostenibilidad en el medioambiente, «tiene que haber una sostenibilidad de políticas públicas».

«¿Qué es el sostén de las políticas públicas? Ya casi repetimos como loros: la institucionalidad, la república y la democracia», puntualizó.

Añadió que sin esta no se podría llevar a cabo un evento como el foro porque ningún inversor privado apostaría por el país.

«¿Por qué lo hacen? Porque Uruguay aseguró, asegura y asegurará la continuidad, la sostenibilidad de las leyes, los contratos, de la separación de poderes, de la democracia, al fin y al cabo de la república», enfatizó el mandatario.

Por otro lado, Lacalle Pou habló sobre la importancia de la creación del Ministerio de Ambiente en 2020.

«Antes la oficina encargada de la Dirección Nacional de Medioambiente no tenía el rango ministerial. Hoy se sientan en igualdad de condiciones todos los ministros y el ministro de Ambiente participa activamente de manera transversal en varias políticas públicas», contó.

El primer foro de sostenibilidad organizado reunió a diferentes autoridades del Gobierno, entre ellos los ministros Omar Paganini (Industria, Energía y Minería), Fernando Mattos (Ganadería, Agricultura y Pesca) y Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas). EFE