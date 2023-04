Por Miguel Guaraglia

El Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero inauguró la nueva luminaria sobre la ruta 21 y el by pass (ex curva Mortalena) en el acceso principal a nuestra ciudad.

En una entrevista donde se abordaron diversos temas y problemáticas vinculadas a su cartera, se le pidió al Ministro su opinión respecto al arbolado existente al borde de carreteras, expresando categóricamente su posición contraria a su permanencia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Esta fue parte de la entrevista.

¿Cómo vienen las obras en Ruta 21?

Arrancamos con la licitación que hicimos desde la ruta 22 hacia Carmelo y la idea es mejorar toda la ruta en este gobierno.

¿En que consistiría las mejoras? Hay quienes sostienen que un tramo debería quedar turístico.

Nosotros estamos en dos temas. Una la recuperación del pavimiento en Ruta 21 con bacheo correspondiente un recapado que va generar durabilidad.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por otro lado estamos trabajando en un proyecto de posibilitar ampliar la PPP para mejorar la Ruta 97 que actuaría como by pass hacia Nueva Palmira. Allí tendríamos que intervenir en un puente Picada Albertano. Nosotros le pedimos a la empresa Hernández y González que presente el proyecto a mitad de año. Incluiría tratamiento bituminoso ya que con la carga que existe hoy día, no soporta y se rompe rápidamente, más allá del mantenimiento de 20 años. Para mi van a estar permanentemente reparándola. La propia empresa hoy está analizando realizar un recapado con mezcla asfáltica.

¿Qué se está haciendo ahora?

Estamos trabajando en el tercer carril, más cercano a la ruta 22 y después en aquellos lugares donde hubo falla de base hacemos bacheo y recapado general.

El tema del arbolado entre Carmelo y Ruta 12 que muchas veces genera peligrosidad en días de tormenta y viento ¿visualizan la idea de podarlos?

Mi opinión es eliminar los árboles. No estoy de acuerdo que existan árboles al lado de las rutas porque son una trampa mortal. En Colonia tuvimos problemas con las palmeras, después comprendí la importancia de ellas. Por eso saqué la ruta 1 para afuera. Hicimos la primera licitación de corte de árboles en la ruta 62 y tuvimos una buena experiencia porque solo se quedan con la madera y no tiene costo para el Ministerio. Los tocones los sacamos nosotros con un equipamiento nuevo que llegó desde Italia.

En la entrada de Fomento hicimos un tramo y tuvimos que parar porque había gente que no estaba de acuerdo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Hoy se inauguraron las luces en la rotonda de la ex curva Mortalena pero ¿por qué no se inauguró el by pass? y el puente ¿tendrá un nombre?

El tema del nombramiento de puentes se gestiona en el Parlamento. Y a veces inauguramos unas y otras no porque por suerte hay mucha obra pública y no puedo llegar a todas.

Cuando el Presidente Lacalle Pou estuvo en el Aeropuerto Internacional de Carmelo entre otras consultas le preguntamos sobre los barcos que quedaron fuera de la licitación para sacarlos del Arroyo de las Vacas ¿en qué esta ese asunto?

Se amplió la licitación y estamos a la espera del traspaso de los barcos a la órbita pública como consecuencia del abandono de los mismos. En la medida que este esa documentación se avanzará en ese tema.