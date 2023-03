La próxima semana la Comisión de Constitución y Derecho del Senado, comenzará el proceso que desembocará en la destitución de Alfredo Sánchez, electo en las pasadas elecciones como titular del Municipio de Florencio Sánchez, que resultó condenado a prisión por varios delitos de corrupción vinculados a su cargo.

Con la senadora Graciela Bianchi integrante de dicha comisión parlamentaria dialogamos sobre este proceso en TQH de Radiolugares, el siguiente es un resumen de lo conversado:

¿Cómo enfocaron en la Comisión el tema de la destitución del alcalde de Florencio Sánchez?

Lo discutimos técnicamente en la Coalición ,hay tres abogados y en la oposición uno y lo enfocamos desde el punto de vista jurídico. Los alcaldes no están en los artículos de la Constitución de la República, fueron cargos creados después de los artículos que hablan de juicios políticos.

En el momento que estábamos discutiendo aspectos técnicos, el señor Sánchez interpuso un recurso de inconstitucionalidad frente a la Suprema Corte de Justicia y esta se pronunció la semana pasada, en una sentencia, donde llegó a la conclusión que no era inconstitucional, por lo que podíamos accionar el juicio político aunque fuera alcalde.

¿Qué repercusiones ha tenido este caso?

Se han dicho muchos disparates. Se nos acusó que nosotros no lo queríamos destituir. Desde el primer momento lo hubiésemos destituido porque además hay una causa penal. Esta condenado, ni siquiera tenemos que discutir si cometió o no delito. Cometió delito!

¿Por qué se generaron esas acusaciones previas?

Porque somos defensores del Estado de Derecho y no cobramos al grito de la tribuna. Mal favor le haríamos si la Comisión de Constitución y Derecho del Senado, que es tribunal para asesorar al Senado cobráramos al grito de la tribuna. El hijo de Sánchez es edil y perfectamente podía ser destituido. El problema es que él interpuso un recurso contra el acuerdo con Fiscalía, ante un Tribunal de Apelaciones. Esto para nosotros era un problema porque defendemos la autonomía del Poder Judicial siempre, no cuando nos conviene.

¿Y finalmente qué sucedió?

Llegó la resolución de la Suprema Corte de Justicia, la sentencia, destrabó toda la situación. La del Alcalde Sánchez, la de su hijo edil, junto a la hija y la nuera. Incluso en otro caso, con un edil del Frente Amplio de Salto que fue condenado por abuso sexual de su nieta.

Estos episodios pasan en todos los partidos, porque no hay vacunas contra la corrupción o abuso sexual. El tema es como se reacciona y nosotros lo hacemos de acuerdo al Estado de Derecho.

¿Qué va suceder el martes próximo?

Allí la Comisión de Constitución y Legislación procederá a realizar el informe para el Senado y se votará en la comisión donde seguramente saldrá por unanimidad que el Alcalde Sánchez, el Edil Sánchez serán destituidos. En el caso de la hija y nuera se le dio vista y tienen diez días para articular defensa. Y sin prejuzgar sabiendo que todo esto es parte de un grupo de gente corrupta procederemos a la destitución.

¿Con esto el futuro de Sánchez es la destitución, no hay otra posibilidad?

Esto se terminó. Si ustedes quieren mi opinión jurídica, porque las internas políticas a mi no me interesan. Cuando se viola el Estado de Derecho se viola. No me interesa lo que está pasando, no me importan los comentarios. He visto en redes disparates, e incluso algún miembro de la oposición. Nunca jamás la coalición trató de proteger a esta gente que no la queremos en nuestras filas. No solo en el Partido Nacional, sino en toda la coalición. Lo que sucede es que en un Estado de Derecho todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de los Sánchez fueron condenados, pero había un problema constitucional porque se creó el cargo después de aprobada la Constitución. Este asunto de Sánchez se terminó, para Sánchez padre, hijo, nuera e hija, en lo que se refiere a los ediles y del departamento de ustedes. Y para el Frente Amplio también se le terminó con quien cometió en Salto abuso sexual. Todo se liquida, no hay más opciones de discutir. Y reitero nosotros nunca quisimos proteger a ninguno de estos corruptos.

¿Quién tiene la potestad para controlar y frenar a tiempo estas desviaciones?

A nivel jurídico esta la Ley. Ahora está en carpeta una nueva ley de Municipios presentada por el Senador Sergio Botana. Son temas de discusiones que no se resuelven de un día para el otro. Se cita a las cátedras, a juristas.

¿No hay posibilidades de controles previos?

Controlar previamente es muy peligroso. El control previo lo tiene que hacer primero la ciudadanía, que es la que vota. Si la ciudadanía vota corruptos, el control previo es la actuación y trayectoria de esta gente. En pagos chicos y también en Montevideo, porque en Uruguay nos conocemos todos. El control previo no existe, si la ley que podrá prever determinadas situaciones.

Hay una responsabilidad de los propios partidos cuando hacen las listas saber a quién se pone. Yo soy una persona muy sincera e independiente. Estoy encantada desde hace diez años en el Partido Nacional pero este tema atraviesa todos los partidos.

¿Cómo es el control del legislativo?

Un Juicio Político no se inicia si la Junta no hace la acusación ante el Senado. En las juntas, con un sistema defectuoso que viene de muchos años atrás a nivel constitucional, el que gana el gobierno departamental tiene mayoría absoluta. Eso tenemos que modificarlo.

Para la acusación ante el Senado, cuando la Junta nos envía la misma, necesita un tercio, porque la Constitución a pesar que se equivocó en el tema de mayorías absolutas, fue sabia en decir que las minorías pueden hacer una acusación. En consecuencia acá hay una gran responsabilidad de las juntas departamentales. Mientras la Junta no acuse nosotros no podemos actuar de oficio.