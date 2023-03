La Alcaldesa Alicia Espíndola viene disfrutando de su licencia anual junto a su esposo concurriendo al Estadio Centenario a conciertos imperdibles.

En su página de facebook se ve junto a su esposo en la previa del concierto del guatemalteco Ricardo Arjona, en una de las tribunas del Estadio Centenario.

«Fui porque a mi esposo la encanta«, nos dijo la alcaldesa, a lo que agregó «y no me voy a perder el recital de Lucas Sugo, me van a ver en primera fila«, afirmó.

Sugo se presenta en un mega espectáculo también en el Estadio Centenario junto a la Filarmónica de Montevideo, festejando los 30 años como artista.

La alcaldesa Alicia Espíndola hizo una pausa en su licencia y concurrió a la entrega de reconocimientos a mujeres e instituciones carmelitanas en el Municipio de Carmelo.