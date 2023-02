La apertura de un Parque de Diversiones que no estaba previsto, camiones de gran porte circulando por el campo y la pista, y el ingreso al predio sin utilizar las llaves que son propiedad del Municipio de Carmelo fueron algunos de los temas que denunciaron concejales y alcaldesa en la sesión de hoy.

Nadie sabe cómo su organizador llegó al predio y utilizó llaves que posibilitaron su ingreso, «por aquí no pasó a buscar ninguna llave, dijo la Alcaldesa Alicia Espíndola quien visiblemente molesta señaló que esta es la última fiesta que se organiza en la Pista Marcelo Bianchi.

«Me llueven las quejas, principalmente de quienes utilizaban la pista para realizar ejercicios», señaló la alcaldesa, quien confirmó que ya habló en la Intendencia de Colonia para habilitar a partir del próximo año únicamente el Teatro de Verano para estas fiestas. Espíndola recordó que fue la única que votó en contra de realizar la fiesta en esa pista.

«Acá hay que tener en cuenta el día después. Cuando entreguen la pista van a tener que hacerlo en las condiciones que estaban antes de hacer la fiesta», señaló Mario Guaraglia (Frente Amplio).

«Yo voté a favor en su momento, pero no para que viniera esto. Se nos fue de la mano», dijo el concejal Juan José Miguelena (Frente Amplio).

La alcaldesa Espíndola denunció que sin autorización del Municipio y con llaves propias abrieron el predio para ingresar, lo cual configura un hecho administrativo grave.

«Estoy hablando del señor Raúl Largher, no me pidió la llave para ingresar al predio, abrió los portones por su cuenta. Ya estuvimos en una oportunidad tres horas escuchando a este señor, con gente inundada esperando, sinceramente no quiero conversar más con él», indicó la jerarca.

«Este señor va tener que venir a dar explicaciones -dijo Miguelena- va tener que entender que no cumplió con lo que dijo.»

«No estaba programado todo lo que puso ahora arriba de la pista -señaló la concejal Marianella Arriola (Partido Nacional), es espantoso ver cómo quedó. Era una pista de atletismo.»

Otro tema que se aclaró es que el organizador de la Fiesta de la Uva no tiene potestades para no autorizar puestos de ventas que se instalen fuera del predio.

La preocupación surgió porque vendedores que se instalarán en cercanías habrían sido notificados por los organizadores en que no podrían vender durante los días de la fiesta.

Se trata en muchos casos de gente que en la zona vende productos durante todo el año, explicó Arriola. En la sesión quedó claro que esas atribuciones para autorizar o prohibir puestos, el organizador no las tendría.

«No vamos a permitir esto» dijo el concejal Miguelena, quien además aportó el dato que este mismo parque se instalará en Plaza de las Naciones en el carnaval, por lo que «vamos a tener que aclarar varias cosas», señaló.