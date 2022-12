La Junta Departamental de Colonia resolvió en la noche de este jueves 15, con el voto afirmativo de los ediles del Partido Colorado y del Partido Nacional (19 en 27 presentes) pasar los tres informes de la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en el Municipio de Colonia Miguelete a la Fiscalía de Colonia, a manera de insumos para que ésta tenga más elementos para proceder con las dos denuncias que considera.

La Comisión fijó el objeto de la investigación a cumplir en dos aspectos:

La presunta utilización de viajes de tierra en beneficio personal, por la señora alcaldesa de Colonia Miguelete;

Posibles irregularidades a partir de una solicitud de Pedido de Informes de un edil departamental.

El informe presentado por el miembro del Partido Colorado integrante de la Comisión Investigadora, el edil departamental Gabriel Gabbiani, concluye que:

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

1. Los trabajos de extracción de árboles, maleza y similares, y la limpieza del camino que es objeto de estas actuaciones eran necesarios y contaron con la aprobación de todos los concejales;

2. Los mencionados viajes de camión, de los que extraoficialmente se cuantificaban entre 300 y 700, habrían sido aproximadamente 100 (cien) viajes no completos de un camión con una capacidad promedio de alrededor de 4 (cuatro) metros cúbicos;

3. La ejecución de los mencionados trabajos, como en toda tarea de construcción y similares, desnudó inconvenientes que se fueron subsanando a medida que iban surgiendo. Uno de esos inconvenientes fue el “tiempo muerto” de la retroexcavadora mientras el camión iba y venía hacia y desde la cantera a depositar el material, en un trayecto total aproximado de 9,2 km. Como forma de evitar esa pérdida de tiempo se abordó la práctica -habitual, según testimonio del director de Obras, Gonzalo Santos- de ofrecer el material de descarte a vecinos de predios linderos como forma de acelerar las tareas, entre ellos los señores Gonnet, Assandri y Martín. La decisión no deja de ser una buena práctica administrativa, por cuanto redujo sensiblemente el recorrido de los camiones y como consecuencia el gasto de combustible, al tiempo que minimizó el tiempo de espera de la retroexcavadora permitiendo que el trabajo se concluyera en un lapso menor.

4. De acuerdo a los testimonios recabados por la Investigadora, entre ellos el del director Santos, las fotografías complementarias a estas actuaciones y la visita in situ realizada por la Comisión Investigadora, el material de descarte comprendía arbustos, troncos, ramas, áridos de distinta densidad y granulometría de descarte de la limpieza del camino (balasto, tosca, canto rodado, grava, etc.). Dicho material no tiene valor comercial, por lo cual el uso de los mismos no habría derivado en una ganancia espuria de la persona incriminada, y tampoco habría habido un menoscabo al erario departamental.

La afirmación de que parte del material se trataba de tierra negra apta para rellenar campos aptos para la siembra, no pudo ser comprobada por la Investigadora, si bien no puede descartarse que algo de ella, en particular aquella extraída de los laterales del camino en los puntos en que el desmalezamiento se ve profundizado respecto al nivel de los campos y de las vías de tránsito, haya tenido lugar, aunque si lo tuvo seguramente debió mezclarse con algunos de los elementos mencionados.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

5. A juicio del firmante, las pruebas diligenciadas no constatan elementos o acciones por parte de la alcaldesa Prof. María Elena Martín u otra persona involucrada en los hechos investigados que supongan la imputación de falta administrativa o presunta acción delictiva, por lo que en tal sentido no corresponde sanción ni denuncia alguna;

6. No obstante, podría concluirse que existen desprolijidades administrativas en cuanto al funcionamiento interno del Municipio, las que deberían subsanarse prontamente, y que hacen a la común actuación de los alcaldes del departamento de Colonia. En aras de un mejor procedimiento se estima que:

a. Los alcaldes deberían asegurar una mejor y mayor comunicación de sus acciones al resto de los concejales;

b. En lo posible sería aconsejable la protocolización de los procedimientos a realizar de modo que las acciones que se dispongan estén, previo a su ejecución, en conocimiento de todo el Concejo Municipal y no permitan dudas de la transparencia de sus actos, a la vez que permitan el conocimiento de lo actuado por parte de la ciudadanía a la que responden. La elaboración de un Protocolo de Actuación contribuiría, indudablemente, a un mejor funcionamiento y relacionamiento entre los señores concejales;

c. Corresponde exhortar a los señores concejales, y en forma especial a los alcaldes, a cumplir con el Reglamento Interno de los Municipios, y a tener presente la normativa que les es aplicable en su actuación como funcionarios públicos,

d. Asimismo, corresponde recordar a los miembros del Concejo Municipal que en toda actuación que le competa, dentro o fuera del mismo, deben guardar el decoro, honestidad, honradez y dignidad que el cargo que les fue confiado les impone, y demostrar la aptitud moral y ética propia de los funcionarios públicos, recordando que están al servicio de la República;

e. Finalmente, se sugiere al Ejecutivo Departamental intensificar las auditorías en el Municipio de Colonia Miguelete -como así también en los demás municipios- con un ánimo correctivo de procedimientos, capacitador en materia municipal y administrativa y colaborador para con los alcaldes y concejales, de modo de facilitar su tarea, beneficiar a la Intendencia y a los vecinos, y evitar cualquier situación inconveniente, improcedente, ilegítima o ilegal.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El informe elevado al plenario de la Junta Departamental lleva la firma del Edil Gabriel Gabbiani, fechado el 14 de noviembre de 2022.