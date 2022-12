Una serie de hechos sobre al menos dos obras, una ya entregada (Baños del Refugio) y el proyecto de Plaza Saravia llevaron a la Alcaldesa Alicia Espíndola a anunciar que no gestionará más este último porque las arquitectas designadas por la Asociación de Arquitectos de Colonia Zona Oeste, no le responden.

Espíndola muy molesta denunció que desde la OPP le piden documentación y los técnicos, que son los encargados de entregar la misma no lo hacen, « hace 15 días que les vengo pidiendo, son un desastre,» denunció la alcaldesa.

«La Plaza Saravia no es mi proyecto, es de Luis Pablo (Parodi) y Rodrigo (Cóccaro), llegué hasta hoy para hacer las cosas y no perder la plata. De aquí en adelante -y que conste en actas- no me hago cargo más de nada. Ni de ver la empresa. Ni de comprar un banco, ni de comprar nada!!«, anunció.

«Del Proyecto del barrio Saravia no me voy hacer cargo,» reiteró.