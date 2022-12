El pasado martes fue la apertura del llamado para el dragado del Canal Sur de Isla Sola. Ese día se conocían que se habían presentado dos empresas. Al consultar el nombre de las mismas a fuentes de la Administración Nacional de Puertos se nos informó que no contaban con esa información.

Ese día en la tarde una fuente de la ADN nos confirmaba que «por ahora no puedo pasarle el nombre de las empresas. De todas modos la información relevante es que estamos en vías de solucionar el dragado que tengo entendido hace más de 20 años no se realiza,» nos explicaba la fuente.

Durante todo el miércoles insistimos en conocer el nombre de las empresas que se habían presentado en la licitación pública, pero no obtuvimos respuestas oficiales.

El jueves al mediodía, desde la misma Administración Nacional de Puertos, ante nuestra insistencia, se nos da el contacto del Ing. Andrés Nieto, Gerente Área Sistema Nacional de Puertos, quien nos informaría de los detalles de la licitación en Carmelo.

El jerarca aclaró que no tenía el nombre de las empresas que se habían presentado y que no había nada extraño en ello ni tampoco motivos que ocultar. Esta aclaración se produjo ante nuestra consulta, sobre por qué no se suministraba esa información y nuestra expresión que nos parecía extraño que nadie diera el nombre de las empresas.

«Nosotros no intervenimos directamente. Tampoco son datos secretos, No lo manejamos nosotros, en su momento será publicada en la página web o en compras estatales. Yo pregunté cuántas se presentaron y me respondieron dos, pero no sabemos el nombre,» comentó vía telefónica el Ingeniero Nieto, quien aclaró que no había nada raro.

Minutos antes de la consulta al Ingeniero Andrés Nieto, una fuente de la Administración Nacional de Puertos nos enviaba vía whatsapp la respuesta. Eran las 12:33 del jueves cuando nos escribieron » Mantiba-Dyofer y Asatul-Dacrifer.»

El ingeniero Nieto quedó en enviarnos información del llamado. Hasta este sábado, día que publicamos esta nota, no recibimos ninguna comunicación sobre el tema desde su oficina.

