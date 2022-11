Por Gabriel Gabbiani

Organizada por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA, antes DINAMA) del Ministerio de Ambiente (MA) y la sociedad civil, este sábado 5 de noviembre tendrá lugar en toda la ribera del territorio nacional la 14ª edición del Día Internacional de Limpieza de Costas 2022, que llegará una vez más a distintas playas colonienses.

El evento es promovido a nivel global desde hace 37 años por la Asociación Civil Ocean Conservancy, con sede en Washington (Estados Unidos), con la intervención de 126 países, entre ellos Uruguay, y cuenta a escala mundial con la participación de numerosas asociaciones civiles.

Este año, las playas del departamento de Colonia donde los voluntarios pueden participar son las siguientes:

De 9:00 a 11:00 hs.

Nueva Palmira y Punta Gorda

El Ensueño

Santa Ana

Artilleros

Costa del Inmigrante: Blancarena, Britópolis, Fomento, Santa Regina y Brisas del Plata

Juan Lacaze: Playa Verde y Playa Charrúa.

De 10:00 a 12:00 hs.

Colonia del Sacramento: Playa Oreja de Negro.

Playa El Calabrés

Carmelo: Playa Seré

Conchillas.

Se trata de la mayor jornada de voluntariado a nivel mundial, de la cual participan ciudadanos que aportan su entusiasmo y las ganas de crear conciencia ambiental en nuestro país, entre ellos representantes de instituciones de educación públicas y privadas, comisiones vecinales, instituciones sociales, asociaciones civiles y grupos ambientalistas.

Los voluntarios se movilizan en grupos orientados por un coordinador. Todo el material para la recolección de residuos (gorros identificatorios, guantes, bolsas, planillas, bolígrafos, etc.) es proporcionado por Ocean Conservancy a través de la DINACEA, en tanto el Departamento de Higiene y Servicios de la Intendencia de Colonia y los Municipios costeros distribuyen dicho material y proveen de camiones recolectores y personal para la recolección final.

Ante la sospecha en cuanto a la eventual presencia de ofidios venenosos entre la resaca o la basura que pudiera haber en la arena, se recomienda, como prevención, utilizar durante la jornada calzado cerrado (no ojotas, hawaianas, sandalias o similares). No obstante, se aclara que la jornada del sábado 5 apunta a recoger desechos no orgánicos (plásticos, papel, vidrio, tapitas, latas, aerosoles, nylon, etc.), y que no se removerán juncos, resaca ni camalotes, tarea que depende del Departamento de Higiene, encargado de la parte operativa. Asimismo, se recomienda llevar ropa que proteja de los rayos del sol y/o protector solar para la piel.

Debe destacarse la importancia de que niños, jóvenes y adultos aprendan a respetar y a conservar el ambiente a través de este tipo de actividades, que permite una fluida articulación entre distintos estamentos del Estado, entre públicos y empresas privadas, y entre el Estado y distintas asociaciones civiles y ONGs.

Merece especial reconocimiento entre éstas últimas el Grupo Panda Educación Ambiental (pionero en esta tarea en la ciudad de Colonia y hoy coorganizando la jornada junto a la sociedad civil), el Movimiento Scout y distintas comisiones, entidades e instituciones que permiten llevar adelante este tipo de iniciativas que contribuye al cuidado de nuestras playas y al disfrute de todos quienes hacen uso de ellas.

La sociedad civil exhorta y anima a instituciones -en particular maestros, profesores y alumnos de los distintos centros de estudios- y ciudadanos en general, de cualquier edad, a sumarse y participar en esta iniciativa que se enmarca dentro de la plataforma de sostenibilidad que los gobiernos y las organizaciones civiles promueven a nivel mundial, con el objetivo de cuidar el ambiente y contribuir a transformar el planeta en un lugar más amigable para todos sus habitantes.