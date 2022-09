Los días 19, 20 y 21 de setiembre se llevarán a cabo dos encuentros, el XXXII Encuentro Nacional de Profesores de Física y el XVI Encuentro Internacional de Educación en Física, aquí en Carmelo.

La Comisión Organizadora la integran los docentes: Cristina Araújo, Cristina Banchero, Leonardo Bastarreix, Pablo Debenedetti, Raquel Pesce, María de los Ángeles Podestá, Analía Rodríguez, Patricio Viera, Victoria Mirianco, Ana Julia González, Ismael Núñez, Gustavo González, Pablo García.

Los encuentros se desarrollaran mediante talleres y ponencias.

El primer taller trata del «Comportamiento dual de la radiación y la materia» y su coordinador es Luis Ochoa Profesor y jefe de Departamento de la Universidad Nacional de La Pampa (La Pampa – Argentina)

El otro taller se titula «Gamificación 2.0: Lo viejo, lo nuevo y lo que se viene» siendo su coordinador: Jhonattan Barale Docente de Física y Ciencias Físicas en la DGETP (UTU) (Dolores- Soriano – Uruguay)

El tercer taller se titula «Nuevas ondas: Algunas propuestas para el curso de 4to año» siendo sus coordinadores:

Elena García Profesora en Formación en Educación y en Educación Secundaria. Ayudante Preparadora. (Montevideo – Uruguay)

Alejandro González Profesor en Educación Secundaria y Ayudante Preparador. (Montevideo – Uruguay)

Silvia Pedreira Profesora en Educación Secundaria y Contenidista de Física en el Portal Uruguay Educa. (Montevideo – Uruguay)

El cuarto taller aborda «la música entre la Física» siendo coordinado por Ismael Núñez Docente universitario y en Formación en Educación. (Montevideo – Uruguay)

El ciclo de conferencias, se inicia con » La formación de profesores de física en el contexto del «nuevo» rumbo paradigmático, a cargo de Gustavo Klein Profesor de didáctica de la física en Formación en Educación. (Montevideo – Uruguay)

La segunda conferencia apunta a una mirada desde la Física a los rendimientos deportivos, titulada » Un rompecabezas en continuo armado: factores del éxito en el rendimiento deportivo,» a cargo de Fernando Moreno Profesor y Ayudante Preparador de Física en el DGES. Profesor en el Instituto de Profesores Artigas.

Brian Guzmán Profesor y Ayudante Preparador de Física en el DGES. (Montevideo- Uruguay).

Se continúa con la conferencia «Qual o formato da Terra?: uma proposta de experimentação

para discutir o conceito de medida e modelo científico. Lucas Bizarria Freitas UNESP (São Paulo – Brasil)

Marco A. A. Monteiro UNESP (São Paulo – Brasil)

Estaner Claro Romão EEL – USP (São Paulo – Brasil)

Roberta Veloso Garcia EEL-USP (São Paulo – Brasil)

La próxima se titula » Resonancias simpáticas: de cómo un diapasón nos puede acercar al misterio del sonido de la guitarra española moderna. Una propuesta de abordaje de la acústica musical en enseñanza media. Guzmán Trinidad Profesor de Física y Ayudante Preparador de Física. (El Pinar – Canelones – Uruguay)

Daniel Baccino Profesor de Física y Ayudante Preparador de Física. Profesor en Formación en Educación.

Luego el encuentro avanza con ponencias:

Algunas problemáticas en torno a la enseñanza de la Teoría Especial de la Relatividad en Uruguay

Richard González Profesor de Física en el liceo N°1 de Toledo (Toledo – Canelones – Uruguay)

Ponencia: ASPECTOS FREIREANOS E DA COMPLEXIDADE EM UMA PROPOSTA DE AULA

Fernanda Carvalho Integrante do grupo de pesquisa GrECC (Grupo de Ensino de Ciências e suas Complexidades) (São Paulo – Brasil)

Giselle Watanabe Lidera o grupo de pesquisa GrECC (Grupo de Ensino de Ciências e suas Complexidades) (São Paulo – Brasil.

Ponencia: A utilização de experiências controladas remotamente no ensino superior: um relato sobre o Labremoto/UNIFEI/Brasil

Thiago Costa Caetano Doutor em Ciências com ênfase em Astronomia pelo Instituto de Astronomia, Geofisica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. (Itajubá – Minas Gerais – Brasil)

Mikael Frank Rezende Júnior Professor de ensino superior da Universidade Federal de Itajubá. (Itajubá – Minas Gerais – Brasil)

Ponencia: Planejamento e organização de uma atividade STEAM: Um relato de experiência

João Pedro da Cunha Molina Membro do grupo de pesquisa em Divulgação e Ensino das Ciências da UNESP de Guaratinguetá. (Guaratinguetá- São Paulo – Brasil)

Marco A. A. Monteiro Professor livre docente e coordenador do grupo de pesquisa em Divulgação e Ensino das Ciências da UNESP de Guaratinguetá. (Guaratinguetá- São Paulo – Brasil)

Ponencia: La Ingeniería Inversa: una posible innovación metodológica en el campo STEM

Eduardo Würth Profesor en Didáctica de la Física. CeRP del Suroeste, Profesor de Historia de la Educación. IFD J.P. Varela de Rosario (Nueva Helvecia- Colonia – Uruguay)

Posters:

Poster: Física e estatística – uma aproximação com aporte em um experimento controlado remotamente.

Thiago Costa Caetano Doutor em Ciências com ênfase em Astronomia pelo Instituto de Astronomia, Geofisica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (Itajubá – Minas Gerais – Brasil)

Yan Openheimer Membro da equipe de desenvolvimento do Laboratório Remoto de Física da UNIFEI. (Brasil)

Mikael Frank Rezende Júnior Professor de ensino superior da Universidade Federal de Itajubá. (Itajubá – Minas Gerais – Brasil)

Isabela Dutra de Oliveira Integrante do grupo de pesquisa do laboratório remoto de Física da Universidade Federal de Itajubá. (Itajubá – Minas Gerais – Brasil)

Poster: Construção conjunta de uma sequência didática sobre indução eletromagnética utilizando um experimento controlado remotamente

Isabela Dutra de Oliveira Integrante do grupo de pesquisa do laboratório remoto de Física da Universidade Federal de Itajubá. (Itajubá – Minas Gerais – Brasil)

João Ricardo Neves da Silva Docente do Instituto de Física e Química (IFQ) da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). (Itajubá – Minas Gerais – Brasil)

Thiago Costa Caetano Doutor em Ciências com ênfase em Astronomia pelo Instituto de Astronomia, Geofisica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (Itajubá – Minas Gerais – Brasil)