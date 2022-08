Trajes confeccionados con lana Merino «de altísima calidad» lograda a partir de esquilas llevadas a cabo en Uruguay serán parte de la identidad de ese país que vestirá la selección Celeste en el Mundial de Qatar.

Así lo informaron distintas autoridades durante la presentación del proyecto «Lana Celeste a Qatar» llevada a cabo este martes en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Allí su presidente, Ignacio Alonso, resaltó la jornada como «muy especial» por haber concretado «un sueño».

«La Celeste es un verdadero embajador de nuestro país en el mundo, pero no éramos embajadores completos. No podía ser completa nuestra delegación en Qatar si no poníamos algo más de nosotros para ser embajadores del país. Creo que este proyecto constituye una innovación en ese sentido», dijo.

De acuerdo con esto, agregó que Uruguay irá al Mundial con «un equipo país» y que allí estarán representados los productores, los industriales, los trabajadores y los diseñadores que conforman una nación «que apuesta a la excelencia».

«Este proyecto le da esa carne a ese sentido de embajador no oficial que tiene nuestra camiseta celeste. Embajador que, como nuestras lanas, nos ha dado grandes satisfacciones a lo largo de los años», puntualizó el presidente de la AUF.

Por su parte, el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, resaltó los proyectos que involucran a mucha gente y aseguró que este permitirá mostrar «la historia» del país.

«Acá tenemos la posibilidad de demostrar lo que es la historia de Uruguay ovejera y futbolera. Creo que el mismo orgullo que van a tener los jugadores de vestir la camiseta celeste y representar a todo el país es el que van a tener los productores ovejeros nacionales de esta lana fina que permite que los jugadores estén vestidos con lanas uruguayas de primera calidad», explicó.

Finalmente, Delgado resaltó la misión que tiene Uruguay de «cuidar, preservar, empujar y exhibir con mucho orgullo» su identidad.

Según información dada a conocer en el evento, el uso de lanas Merino superfinas -de menos de 18 micras- permitirá lograr telas livianas «que se adaptan a las condiciones climáticas de Qatar» ya que ofrecen «una óptima aislación térmica frente a otras fibras naturales y sintéticas». (EFE)