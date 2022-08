En una solicitud formal presentada por el Concejal Martín Manitto (PN) en sesión municipal, este hizo referencia a la reunión realizada en el mes de febrero por el tema seguridad que se llevó a cabo en el Municipio de Carmelo.

Manitto pidió darle continuidad a esa reunión, sobre un tema que lejos de solucionarse se ha venido agravando con una multiplicidad de escenarios, robos de motos, desvalijamientos de casas sin aclarar, caballos sueltos, ruidos molestos, picadas de motos y un amplio etcétera.

La idea del concejal blanco era organizar una primera reunión con Policía, Municipio, Prefectura y Tránsito. Posterior a ella convocar a una segunda reunión ampliada, participando a Fiscalía y Jueces.

Ayer se conoció que la reunión se canceló porque el Jefe de Policía de Colonia Jhonny Diego, no podía asistir.

Consultado el concejal por Carmelo Portal sobre los motivos argumentados por el jerarca policial para no concurrir, Manitto dijo desconocer los mismos, «yo fui él de la idea, pero la alcaldesa es quien invita y coordina. Así que no se mucho más. La gestión es de la Alcaldesa. A mi me interesaba que estuvieran todas las fuerzas, pero luego que se lleve a cabo lo que digo es otra cosa«, aclaró.

Esta mañana el Concejal Rodrigo Cóccaro (PN) anunció que la reunión se cambió para la Jefatura de Colonia el viernes 11horas.