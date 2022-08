Por Elio García

Hace un tiempo atrás, Ana Paula Valacco, de nacionalidad argentina, estudiante de la maestría de Periodismo, Medios y Comunicación en Cardiff University, en Gales, me pidió colaboración para su tesis sobre medios hiperlocales en Latinoamérica. Consistía en una entrevista y posteriormente en responder cuestionarios.

En uno de los encuentros me realizó una entrevista en profundidad sobre nuestro trabajo. En una de las tantas preguntas me pidió que lo relacionara con algo. Y no dude en contestar que lo relaciono con un kiosco.

Es que siempre estoy abierto. Desde el 11 de agosto de 2015 no hay un solo día que en Carmelo Portal no se haya publicado una nota. Todos los días, incluso feriados y vacaciones. Porque en estas últimas viajo en familia con mi compu para subir noticias. Esto es un kiosco, siempre abierto al público.

Carmelo Portal surge de un día en que nos quedamos sin nada. Sebastián nos acompañó al principio y sus aportes aún los recuerdo con mucha gratitud. Seguimos con Rodrigo y alguna gente que se suma en cosas concretas.

Si bien es cierto que hace 7 años que no tengo feriados. Hacemos lo que nos gusta. Y eso no tiene precio. Hay muchas cosas que el lector no tiene porque saber.

A veces uno se involucra emocionalmente con las historias que narra. En una de ellas me tocó contar el peor final estando de vacaciones y lejos de aquella familia y de Carmelo.

Recuerdo que me encontraba en una playa y me llamaron. Y fui al coche a escribir el final.

Fue una situación rara que habla mucho de momentos especiales que te tocan vivir en los lugares menos indicados para escribir. Y hay que hacerlo. Como tal vez muchos los hicieron desde lugares peores como una trinchera.

Tenemos miles de seguidores en las redes sociales. Nunca imaginamos llegar a tanta gente, no solo de Carmelo, sino de la región y de sitios inesperados.

El reconocimiento a todos los que están en este proyecto. Al CINVE, a la Agencia EFE, a METSUL, que nos aportan contenidos cada uno desde su lugar.

A los anunciantes que hacen posible la existencia del portal.

Al lector que nos interpela, nos exige y nos cuestiona. Al que nos felicita y al que nos critica. A todos los que pasan por aquí.

Felices 7 años Carmelo Portal.