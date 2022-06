El Poder Ejecutivo pretende habilitar a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) a que pueda bloquear transmisiones deportivas presuntamente ilegales que se encuentren en la web, sin una orden judicial que ordene la medida. Se argumenta que al ser trasmisiones en directo, esperar una orden judicial configura un impedimento para actuar a tiempo.

La vía para lograr esta iniciativa sería incluir en la Ley de Rendición de Cuentas (normativa que se aprueba cada año para determinar los incrementos o ajustes presupuestales de las distintas unidades ejecutoras del estado) -que antes del 30 de junio deberá ser enviada al Parlamento para su discusión-, un artículo que le dé a la URSEC la potestad de bloquear transmisiones en portales como RojaDirecta, Pirlo TV o a través de redes sociales como Facebook, Instagram o YouTube, cuando exista una denuncia sobre la transmisión ilegal de eventos en vivo de los cuales no se tiene derecho.

Según el Director Nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, la intención es “dar un paso más en la legislación vigente” que permita suspender transmisiones en vivo. El artículo 712 de la última Ley de presupuesto (Nº 19.924 de 2020), -que aún no tiene un decreto reglamentario que le permita actuar a la URSEC- estableció la potestad de bloqueo de páginas web que brindaban servicios de televisión para abonados sin licencia a través de internet o red similar, con fines comerciales.

Acosta y Lara afirmó que “no sirve” hacer los bloqueos de eventos que hayan sido transmitidos en vivo, varios días después de hacer la denuncia, sino que el impedimento debe realizarse en el momento.

Gustavo Gómez, director ejecutivo de OBSERVACOM, expresó que si se aprueba lo planteado lo que se está haciendo es anular las garantías del debido proceso judicial previsto en la normativa uruguaya para proteger el derecho de autor. “Te denuncian y tenés que defenderte después del bloqueo y no antes”, ya que la Justicia no estaría evaluando previamente si se debe dar de baja o no a cierto contenido.

A su vez, Gómez afirmó que le genera dudas si esta iniciativa es solamente para bloquear páginas ilegales con fines de lucro o también para cuentas de personas que suben contenidos audiovisuales en redes sociales, “porque ya ha habido iniciativas que buscan remover o bloquear cualquier contenido audiovisual en redes sociales”. En este sentido, se preguntó “si se bloquearán las cuentas de personas que subieron extractos de eventos grabados en vivo, si el acontecimiento tiene derechos de trasmisión”.

Gómez también cuestionó si la Rendición de Cuentas es la ley idónea para legislar sobre estos asuntos.

Según Acosta y Lara, con la nueva iniciativa solamente los titulares que tienen los derechos para transmitir y operar en Uruguay, o alguno de sus apoderados, podrán realizar la denuncia ante la URSEC.