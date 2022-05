El subsecretario de Asuntos Portuarios de la provincia de Buenos Aires, Juan Cruz Lucero, ratificó la necesidad de la construcción del Canal de Magdalena como ingreso a la Vía Navegable Troncal (VTN), tal como se denomina a la Hidrovía, y agregó que: “Argentina tiene en discusión y se está trabajando sobre proyectos para reorganizar la logística integral del país, porque eso es repensar cómo se organiza la producción”, publicó el portal Transporte y Logística de la Argentina.

El funcionario del gobernador argentino Axel Kicillof afirmó que “la construcción del canal de Magdalena es fundamental por cuestiones de costos comerciales y productivos y también muy importante porque es una cuestión de soberanía a 40 años de Malvinas”.

El Canal de Magdalena o canal sur, es un proyecto de dragado sobre el río de La Plata que permitiría que los barcos ingresen a la Hidrovía desde el sur y directamente desde el atlántico, sin tener que pasar por el puerto de Montevideo tal como conduce el actual canal Punta Indio, señala la nota.

El dragado para construir el Canal Magdalena fue impulsado por el gobierno de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en 2013 y estaba para ser licitado en 2015. Tras el cambio de gobierno, el ex presidente Mauricio Macri lo descartó con el argumento que “se dilapidaban millones”. Con Alberto Fernández como presidente se retomó el proyecto tras una fuerte presión de ex funcionarios y técnicos kirchneristas y del Instituto Patria.

Vía: TL Transporte y Logística