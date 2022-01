Por Estael Sias

Una ola de calor brutal de altísima temperatura y durante un largo período azotará nuestra región en esta segunda semana de enero y a mediados de mes.

Se esperan marcas de temperaturas extremas en gran parte de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil y Paraguay. Se espera que caigan récords de máximos durante décadas en los territorios de Uruguay y Argentina, que probablemente sufrirán lo peor de la ola de calor, pero también se pueden alcanzar marcas históricas en Rio Grande do Sul.

Todos los modelos de predicción numérica del tiempo convergen para indicar un evento de calor con fuerza inusual con valores de temperatura muy por encima de la climatología normal del mes de enero con máximas que pueden alcanzar valores de 10ºC a 15ºC por encima de las medias históricas para esta época del año.

Será la segunda ola de calor generalizada en la parte central de América del Sur desde el inicio del verano y más fuerte que la de principios de año, que alcanzó un máximo de 46,6ºC en Rivadavia, Argentina.

Lo que los modelos difieren es sobre la magnitud de la ola de calor. Las proyecciones del modelo GFS de la NOAA (Estados Unidos), que es la base para las predicciones automáticas de muchas aplicaciones y sitios web, con máximos de 45ºC a 50 ° C en una extensa área que comprende Rio Grande do Sul, Argentina y Uruguay, no son compatibles con otros modelos. y parecen exagerar claramente la intensidad del calor.

En el mejor escenario, según las simulaciones realizadas por supercomputadoras, la ola de calor sería muy intensa. En el peor de los casos, el evento de calor tendría una magnitud sin precedentes en la historia reciente en varios lugares con temperaturas nunca vistas en décadas, rompiendo varios récords de temperatura máxima en la región desde marcas cercanas o superiores a los 40ºC en general y superiores a los 45ºC en algunos puntos.

Los datos, en general, indican que el peor calor ocurrirá en Argentina y Uruguay, donde las desviaciones con relación a la climatología histórica deberían ser mayores e inmensas.

CALOR EXCEPCIONAL EN ARGENTINA Y URUGUAY

Los picos más altos de esta ola de calor se producirán en Argentina, en el Oeste (Cuyo), Centro, Norte y Noreste del país, sin embargo las mayores desviaciones de temperatura de lo normal ocurrirán en la provincia de Buenos Aires y Uruguay, donde el calor extremo núcleo de burbuja de aire.

Esta situación vendrá acompañada de una escasez de lluvias -con pocas tormentas aisladas- que intensificarán las condiciones de sequía que ya existen en algunas regiones, y el consiguiente riesgo de incendios ”, advirtió la agencia oficial de Meteorología de Argentina.

MetSul prevé máximas superiores a 40 ° C en una gran cantidad de provincias de Argentina, con extremos en algunas que pueden superar los 45 ° C, sin descartar máximas tan altas en algunos puntos como 46 ° C y 47 ° C.

La ciudad de Buenos Aires puede registrar 39ºC o 40ºC, por ejemplo, el viernes. Existe la posibilidad de que la capital argentina tenga su primer récord oficial de un máximo de 40ºC desde 1995.

En el Gran Buenos Aires, algunas ciudades pueden registrar entre 41ºC y 43ºC. En el interior de la provincia de Buenos Aires, máximas de 43ºC a 45ºC.

En Uruguay, el calor será extremo. Incluso los departamentos del sur y este del país, cercanos al mar y al Río de la Plata, como Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha pueden tener máximas cercanas o superiores a los 40ºC.

Lo peor del calor, sin embargo, será para los departamentos del oeste y norte del país como Salto, Artigas y Rivera con máximas de 41ºC a 43ºC, pero que pueden ser más altas por separado.

LA OLA DE CALOR ES PELIGROSA Y PRESENTA MUCHOS RIESGOS

La gran magnitud de esta ola de calor que se afianzará la hace peligrosa y propia de una alerta roja en una escala de riesgo meteorológico. Las temperaturas extremas previstas causarán daños e inconvenientes a la población, además de poner en riesgo la salud y la vida.

A diferencia de Europa y Estados Unidos, América del Sur no cuenta las muertes por olas de calor en los registros médicos, pero este episodio será capaz de causar víctimas entre las personas vulnerables, como los ancianos, debido a la temperatura excepcionalmente alta.

El calor extremo también puede afectar la rutina de las personas, ya que a temperaturas muy altas la red eléctrica sufre problemas y se producen cortes de luz ocasionales. El mayor riesgo para el sector eléctrico por demanda estará en Argentina, que tendrá su sistema probado en este evento, con probables interrupciones, incluso prolongadas, del servicio eléctrico en varias provincias, incluida la capital Buenos Aires.

Es muy probable que los argentinos enfrenten cortes de energía programados (apagón continuo) para evitar que el sistema colapse a una carga récord o cerca de un récord en un escenario de reducción de la generación de agua por sequía.

El calor excesivo también puede provocar una falta de agua por el altísimo consumo, situación que se vio agravada este año por la sequía que provocó una reducción de los niveles de los embalses. La temperatura excepcionalmente alta puede eventualmente afectar incluso a los modales de transporte, ya que se sabe que el calor excesivo puede afectar las operaciones del aire o del tren, en este caso por la expansión de los rieles. En la ola de calor de 2014, el vuelo fue cancelado en Porto Alegre debido a la alta temperatura. Uno de los mayores riesgos en este evento de calor excesivo en Centro América del Sur serán los incendios de vegetación. Argentina, Uruguay y Rio Grande do Sul enfrentaron grandes incendios a principios de año durante la primera ola de calor de este verano. Con un calor inusualmente alto y una sequía severa, el riesgo de incendio de la vegetación será tan alto como sea posible.

Vía: MetSul