El mandatario Luis Lacalle Pou, y el presidente electo del Frente Amplio (FA) Fernando Pereira, mantuvieron este jueves un «positivo» encuentro en el que intercambiaron sobre distintos asuntos.

Así lo indicó el líder de la principal fuerza de la oposición nacional, quien dialogó con la prensa luego de finalizada la reunión que se llevó a cabo en la Torre Ejecutiva de Montevideo.

«Es una cosa muy positiva para el Uruguay que el presidente de la República hable con el presidente electo del FA. Intercambiamos sobre varios temas», indicó Pereira.

De acuerdo con esto, dijo que la idea era «establecer una regla de juego» que implique que cada vez que el FA necesite transmitirle algo al presidente esa puerta esté abierta y que suceda lo mismo cuando sea al revés.

«Ese primer paso es un paso importante. Hoy establecimos que cada una de las partes tiene esa posibilidad. En un país como el nuestro, el diálogo entre el Gobierno y la oposición siempre es importante más allá de las diferencias», puntualizó Pereira.

Agregó que esas diferencias no pueden hacer que los uruguayos no conversen o no intenten buscar acuerdos.

Uno de los asuntos de los que dialogaron fue sobre el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), buque insignia de Lacalle Pou durante su campaña electoral.

Este se llevará a cabo el próximo 27 de marzo, luego de que una campaña encabezada por la central sindical, el PIT-CNT, y el FA lograra juntar las 671.544 firmas necesarias para hacerlo.

«Los que los dos manifestamos es que una cosa es la diferencia de ideas y otra cosa es meterse con las personas. En el plano de las ideas discutamos todo lo que haya que discutir y el pueblo uruguayo va a resolver y la otra parte va a acatar la resolución soberana del pueblo», apuntó el presidente del FA.

Pereira, exlíder sindical, fue designado el 23 de diciembre como presidente electo del FA luego de que se impusiera al actual diputado Gonzalo Civila y a Ivonne Passada, senadora entre 2015 y 2020, en las elecciones de esa fuerza política.

EFE