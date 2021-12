El entrenador argentino Marcelo Gallardo anunció este miércoles su decisión de continuar un año más al frente del banquillo del River Plate y renovar su relación contractual con el ‘Millonario’, que expiraba el próximo 31 de diciembre.

«Elijo seguir estando porque es una elección. Más allá de lo que viví y más allá de lo que sentí, lo que siento en este momento es que vale la pena. Merezco seguir estando por lo menos un año más», manifestó Gallardo en una conferencia de prensa.

Al principio de su comparecencia, el Muñeco admitió que anoche tomó esta decisión tras «unos días de reflexión», luego de alzarse la semana pasada con su primer título de Liga como entrenador del River Plate.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«No quería que pasase más tiempo. Realmente ya lo había reflexionado y hoy necesitaba comunicarlo y no generar ningún tipo de expectativa mayor a lo que ya sabía que había decidido», aseguró.

En principio, la continuidad de Gallardo será por un año más, una prorroga del contrato que, a juicio del entrenador, es «lo mejor» para ambas partes.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«Las personas, todas, estamos de paso. Hay momentos que depende de vos y momentos que no depende de vos. Mientras yo tenga la posibilidad de elegir, como fue en esta oportunidad, yo elijo seguir estando. Esa es mi posibilidad y si lo elijo es porque realmente lo siento, no elegiría algo que no siento hacer», afirmó el técnico argentino.

El entrenador bonaerense admitió que nunca evaluó otras ofertas, pese a los rumores que lo situaban como próximo seleccionador de Uruguay.

«Mientras tuve contrato con River, jamás evalué oportunidades. Sí me han llegado propuestas que no he escuchado, que he tratado de agradecer, pero me parecía que tenía mucho valor para mí terminar un vínculo contractual, llegar hasta el final y a partir de ahí sentirme liberado y tomar la decisión que quisiera», apostilló.

La decisión final de Gallardo fue celebrada por centenares de seguidores del River que se congregaron frente a las instalaciones del club en Ezeiza (provincia de Buenos Aires).

De hecho, este anuncio se produce apenas un día antes de los festejos por el tercer aniversario del triunfo del River Plate sobre Boca Juniors en la final de la Copa de Libertadores disputada en Madrid.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«Me parecía lógico y sentido que mañana el festejo sea un festejo del hincha, como lo merece festejar el hincha, sin que estén esperando ningún anuncio. Quiero que la gente que vaya a festejar lo haga en paz, con toda la emoción, y se desenvuelva de la manera más feliz que pueda», destacó el entrenador del Millonario.

Marcelo Gallardo llegó al banquillo del River Plate en 2014 y desde entonces se ha convertido en el entrenador más laureado en la historia de la entidad, con trece títulos en total (seis nacionales y siete internacionales).

EFE