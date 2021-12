PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Una trabajadora -que accedió a su puesto en el municipio por sorteo en el programa de jornales solidarios- relata que el concejal Julio Naviliat (FA) se le “insinuó” cuando trabajaba en la Plaza de Deportes.

Manoseo, insinuaciones en reiteradas ocasiones, ofrecimientos en “voz baja” para entablar una relación, y relato de los sueños que había tenido, son parte de la lista de hechos que relató una trabajadora del municipio de Nueva Helvecia, Colonia, en una carta escrita a mano donde denuncia sucesivos episodios de acoso por parte del concejal Julio Naviliat, electo por el Frente Amplio, publicó El País.

A nivel de Municipio ya se presentó formalmente la denuncia ante la Junta Departamental de Colonia y la Intendencia de Colonia.

“Él se arrimó a mí, en un momento de la conversación apoyó su mano en mi mano y hablando en voz baja con un tono persuasivo si me interesaba un hombre, a lo que me insinuó que él estaba disponible”, denunció la trabajadora.

En otra oportunidad, publica El País, fuera del ámbito laboral, cuando se la encontró en la vía pública la encaró para contarle que había soñado con ella. “Que estaba en pareja, pero que quizás en otra vida podríamos serlo. Yo no supe cómo reaccionar, pero dicha conversación me puso alerta y cada vez que el señor se me acerca me siento incómoda por lo que se pueda insinuar o decir, ya que yo no lo conozco personalmente y no tenemos esa confianza. Solo es conocido por ser una persona pública”.

A todo esto este sábado los concejales del Frente Amplio de Nueva Helvecia publicaron una declaración en donde en uno de los puntos rechazan «de manera contundente y enfática en este contexto, a cualquier tipo de acusación que pueda recaer sobre nuestra forma de encarar el rol que la ciudadanía nos encomendó y que pretenda opacar las graves denuncias recaídas sobre los funcionarios.»

La declaración viene firmada por Nair Ackermann y por Julio «Toté» Naviliat, este último concejal denunciado.

En el Municipio se viene además investigando otra denuncia por acoso laboral que involucra a un funcionario.