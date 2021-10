Los ediles del Partido Colorado consideran “improcedente” que la Intendencia de Colonia se audite a sí misma en virtud de que no están dadas las condiciones para ello, e insisten en la necesidad de que sea el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) quien tome cartas en el asunto.

El edil Gabriel Gabbiani (Ciudadanos) recordó que “desde hace años los dictámenes del TCR sobre las Rendiciones de Cuentas de la Intendencia advierten que ésta ‘deberá arbitrar los mecanismos a fin de superar las debilidades de control interno’, y las autoridades han desconocido hasta ahora esa indicación. Nada han hecho. Eso es irrefutable”.

“Pero además el intendente anunció en Sala que realizará auditorías internas en todos los Municipios, comenzando por el de Florencio Sánchez, cuando el TCR ha advertido también que la Intendencia no ha implementado adecuadamente el funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna. Y eso lo reconoció el propio Moreira cuando ante una pregunta nuestra respecto a si se había cumplido con la sugerencia del TCR al respecto, o si lo iba a hacer y cómo, respondió que iba a destinar más funcionarios a esa Unidad. Queda claro, en consecuencia, que esa dependencia hoy no está en condiciones de funcionar adecuadamente, y además, insistimos en que un organismo, cualquiera sea, frente a una situación de corrupción que deviene en delitos que terminan con funcionarios presos, no puede investigarse a sí misma. No es confiable”, aseguró.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por su parte, la edil Malvina Sarett (Ciudadanos) sostuvo que “tras la comparecencia en Sala de Moreira consideramos insatisfactorias las explicaciones porque, como esperábamos, no arrojaron mayor luz sobre la situación que ya conocíamos a través del dictamen de la fiscal y de la prensa. Esperábamos que el intendente indicara que el Ejecutivo, al menos, tenía sospechas de estas situaciones irregulares, pero no fue así, y si bien la Intendencia colaboró aportando la información que Fiscalía le solicitó en la última etapa del trámite, es claro que si no hubiera sido por Fiscalía y Policía, nada habría salido a la luz, porque el Ejecutivo dijo no tener conocimiento de nada de lo que sucedía”.

“Esta situación deja en claro, además, y justifica, por qué el Partido Colorado propuso verbalmente ya a comienzos de esta legislatura, y ahora lo hará en forma escrita a través de un proyecto de modificación del Reglamento Interno, la creación de una Comisión Permanente de Descentralización en la Junta Departamental, que podría estar controlando mucho más de cerca a los Municipios”, dijo Sarett.

Al respecto, complementó Gabbiani, “los controles a los Municipios son del propio Concejo Municipal, en primer lugar, del Departamento de Hacienda de la Intendencia, en segundo, y del propio intendente, en tercero. También tiene participación el contador delegado del TCR, a quien no sabemos si se le suministraban para trabajar las herramientas correctas, por lo cual no lo podemos responsabilizar”.

“Recién en última instancia el contralor es de la Junta Departamental por imperio de la Ley Nº 19.272, pero no le llegan las Actas de los Municipios (en la última sesión pedimos, y se aprobó, que las envíen obligatoriamente e inmediatamente después de aprobadas en cada sesión, no como ahora que las pocas que llegan lo hacen 5, 6 o más juntas), no le llegan las rendiciones de cuentas municipales y tampoco le llega el detalle del manejo de fondos recibidos por los Municipios desde el Gobierno Central”, apuntó por su parte Sarett.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Dijimos en Sala -sostuvo Gabbiani- que no procuramos obtener un rédito político de esta situación, porque entendemos que no es el camino, y no adherimos a esa forma de hacer política. En cambio, nos entristece que se den estas situaciones, que ya han pasado en 1999 en Juan Lacaze y en la propia Florencio Sánchez, también durante la administración de Moreira”.

“Ante hechos tan graves -complementó Sarett- que dejan en evidencia la ausencia de fiscalización de la IDC, reclamar auditorías externas no tiene un ánimo acusatorio, sino que por el contrario, creemos que es conveniente, dar transparencia y dejar en claro que en los demás Municipios no ocurran hechos similares”.

“Tenemos una luz de esperanza para aportar transparencia a las dependencias de la Intendencia, porque Moreira en dos o tres oportunidades recordó en Sala que el Partido Colorado había propuesto la intervención del TCR en todos los Municipios, y extraoficialmente se nos ha informado que el jefe comunal estaría evaluando dicha posibilidad y sería proclive a implementarla”, concluyó Gabbiani.