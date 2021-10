El ministro de Defensa Nacional, Javier García, anunció en el Parlamento la reapertura de los aeropuertos del interior del país y Melilla para los vuelos internacionales, cumpliendo los protocolos de ingreso al Uruguay, establecidos por el Ministerio de Salud Pública.

El ministro García junto al subsercetario Rivera Elgue, el director general, Fabián Martínez, y el director de Dinacia, brigadier Gaetano Battagliese, concurrieron este miércoles a la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Representantes.

En una rueda de prensa en el Parlamento, el ministro informó que «a partir de estas próximas horas estará publicado el decreto que reabre los vuelos internacionales en los aeropuertos del interior de país y Melilla. A partir del 13 de marzo del año pasado cuando se decretó la emergencia sanitaria, entre las medidas que se tomó se cerraron todos los aeropuertos del interior del país y sólo quedaron abiertos Carrasco y Laguna del Sauce para vuelos internacionales con el fin de hacer los controles sanitarios y demás, obviamente que esto significó por razones sanitarias una situación que no es la deseada pero estábamos en pandemia».

«Yo dije hace unos días atrás, aquí mismo, que estábamos analizando otras aperturas. Hoy les informo la apertura que se realizará en estas horas donde los aeropuertos del interior del país, van a poder hacer vuelos internacionales, Brasil, Argentina, Paraguay, obviamente con los protocolos de ingreso al país que el Ministerio de Salud Pública y el gobierno han fijado para controlar la pandemia», explicó el secretario de Estado.

Consultado acerca de si será necesario reforzar el personal en esas terminales, respondió que «en principio no es necesario reforzar con más personal, primero porque el volumen de vuelos de los que hablamos son bastante acotados, pero habían vuelos que de repente del norte del país cruzaban a Brasil o Paraguay y hasta el día de hoy tenían que venir a Montevideo y volver hacia el norte, a partir de que esté publicado el decreto van a poder viajar directamente», subrayó.

Indicó que se trata de «los mismos controles que hay que hacer, la habilitación vía electrónica y así tendrá el personal de Migraciones y de la Policía Aérea Nacional, allí todos los elementos para habilitar estos vuelos».

«Esto es a partir de que se publique; el presidente firmó ayer el decreto, algunos ministros firmamos anoche, así que estaban recabando la firma de los ministros, hasta que yo llegué aquí no estaba publicado, pero no quiere decir que no esté publicado en este momento o en las próximas horas», concluyó.