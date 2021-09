La ceremonia de clausura de la Expo Prado 2021 se desarrolló al mediodía de este sábado 18 en el ruedo central del predio de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) en Montevideo. Acompañaron a Fernando Mattos otras autoridades de gobierno, como la vicepresidenta de la República, en ejercicio de la presidencia de la República, Beatríz Argimón; el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Juan Ignacio Buffa. Antes brindó un discurso el presidente de la ARU, Gonzalo Valdés.

La oratoria de Mattos comenzó con un reconocimiento al sistema de salud, por su compromiso en el combate a la pandemia de COVID-19, y a “la respuesta colectiva de la sociedad, la comunidad científica y el Gobierno”, tras una efectiva negociación para obtener las vacunas necesarias para inocular al 72% de la población con dos dosis y al 21% con una tercera de refuerzo.

Recordó que durante la emergencia sanitaria en 2020 la inversión social aumentó un 56% respecto de 2019, con un 40% más de beneficiarios, un millón de personas. También destacó la creación del seguro de desempleo parcial y la flexibilización en las condiciones de acceso y “la cifra récord de 190.000 personas en abril y mayo de 2020”. A la fecha, hay 35.000 personas en seguro de desempleo total y 28.000 en seguro de desempleo parcial, precisó.

Mattos también mencionó los esfuerzos del Gobierno para mejorar la competitividad del país, con una reducción del gasto, a pesar de las inversiones sociales realizadas durante la emergencia sanitaria. “El Gobierno busca reducir el déficit fiscal, conteniendo el gasto a través de medidas de austeridad e intentando impulsar el crecimiento económico con distintas medidas a efectos de incrementar el ingreso”, afirmó.

En materia comercial, celebró el aumento de 27% en las exportaciones agropecuarias registrado en los primeros ocho meses de 2021, comparado con igual período de 2020, por un valor de 5.183 millones de dólares. “Estamos casi un 10% por encima del año récord de 2019, especialmente en los rubros de carnes, lácteos, lanas y productos forestales”, detalló.

El ministro dijo que Uruguay vive una situación excepcional en materia de precios, con un valor de la tonelada de carne vacuna exportada que supera los 4.000 dólares y de casi 5.000 dólares en la ovina. Además, la leche en polvo entera aumentó un 13% su valor, así como los productos agrícolas y forestales. Las colocaciones de productos forestales en el exterior totalizaron 1.473 millones de dólares, lo que representa un 18% de las exportaciones totales de bienes de Uruguay, indicó.

Tratado de libre comercio con China

“Esto representa un importante paso hacia la mejora de la inserción internacional”, señaló Mattos, en referencia a los avances para firmar un tratado de libre comercio (TLC) entre Uruguay y China.

El ministro de Ganadería reivindicó la pertenencia del país al Mercosur y enfatizó: “Pero reclamamos también el derecho de romper el estancamiento en materia de negociaciones y que la práctica interna del consenso no termine siendo un factor de veto”.

Consideró que los TLC implican mejoras en el intercambio de bienes, pero también en materia de servicios, compras gubernamentales, intercambio científico, cultural y turístico, y son, asimismo, un importante factor de impulso a las inversiones.

“Este puede ser el cambio más importante en materia comercial para el Uruguay de los últimos 70 años”, aseveró. Añadió que, además, significa “una enorme oportunidad” para impulsar el desarrollo a través del incremento del comercio y las inversiones.

“Uruguay ha dado demasiadas ventajas al no avanzar en materia de reducción arancelaria, perdiendo posiciones en relación con varios países competidores. No podemos estar más de 20 años negociando un acuerdo sin lograr culminarlo, como es el caso de la Unión Europea”, expresó.

“Este Gobierno está comprometido con el sector agropecuario”

Mattos señaló que se sigue con preocupación la agenda internacional que “busca vincular en diversos foros la producción agropecuaria con el cambio climático”. Consideró que pretender responsabilizar a la ganadería “no tiene base científica y obedece a intereses económicos poderosos, que pretenden utilizar el prestigio de esta cadena productiva milenaria, utilizando hasta su propio nombre, responsabilizándola infundadamente de los efectos sobre el ambiente”.

Recordó que la carne y la leche son productos de origen animal y no de laboratorio y pidió que no se engañe al consumidor. Este Gobierno está comprometido con el sector agropecuario no solo en lo referente al desarrollo económico sectorial, sino que también “se preocupa por la dimensión social y humana de la población de tierra adentro”, indicó. En ese sentido, enumeró los acuerdos con empresas públicas, como UTE y Antel, para mejorar la infraestructura y la conectividad en el interior del país.

En materia de vivienda, el programa Mevir amplía sus planes de obras de vivienda y también de construcción de infraestructura productiva en el medio rural, con mejor acceso a materiales y métodos de construcción de pequeños establecimientos rurales, subrayó. Mencionó también los fondos asignados por el Fondo de Desarrollo del Interior y los créditos emitidos por el Banco República para el sector rural.

Asimismo, expresó su preocupación por los ataques de perros a la producción y por la superpoblación canina. En ese sentido, valoró la puesta en funcionamiento del Instituto de Bienestar Animal y pidió responsabilidad a la población para contener la superpoblación canina.

En materia de seguridad, los cambios implementados en el Ministerio del Interior, con la creación de la Dirección de Seguridad Rural, permitieron reducir más de un 42% los denuncias de abigeato entre enero de 2020 y agosto de 2021. “Volver a conferir confianza a la fuerza policial ha sido un factor decisivo de este gobierno, jerarquizando a las fuerzas de seguridad dentro del marco de la ley”, manifestó.

Con respecto al Instituto Nacional de Colonización, Mattos garantizó los recursos para su correcto funcionamiento e informó que resta asignar cerca de 20.000 hectáreas adquiridas durante períodos anteriores. También mencionó el proyecto a estudio del Parlamento para la creación de un fideicomiso que permita el uso de tierras de esa institución, medida destinada a la erradicación de los asentamientos.

Para el ministro es necesaria “una mirada de largo aliento y planificar con visión estratégica el futuro de nuestra agropecuaria”. Para ello, adelantó la presentación de un Plan Estratégico Agropecuario en 2022, con participación de todos los actores.

“El sector agropecuario y sus cadenas agroindustriales conforman el núcleo más importante de la economía nacional, es la actividad que más ocupa el territorio y que cuando consideramos todos los encadenamientos productivos entre el sector industrial, los servicios y lo que derrama en la economía, alcanza a casi un tercio de la generación del producto nacional”, subrayó.