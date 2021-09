PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Un incidente que derivó en insultos, griteríos y acusaciones, ocurrió este miércoles en la Sesión del Municipio mientras se debatía el horario de las sesiones y los motivos de la suspensión de las transmisiones vía streaming.

Mientras el Concejal Juan José Miguelena (Frente Amplio) denunciaba la falta de voluntad política en no llevar las sesiones a horarios más accesibles, calificando de «impresentable» determinadas acciones del Municipio como el manejo de los dineros públicos, entre otros conceptos; interpeló enérgicamente, el Concejal Luis Pablo Parodi, preguntando ¿qué era lo impresentable?

«A quién se le dio $ 5000 pesos sin saber» -preguntó el concejal nacionalista- para luego avanzar alzando la voz y señalando «yo soy coherente firmando las canastas que se le da a la gente con Covid. No le niego la firma a las familias, porque yo sí las firmo y acá no se firma nada, porque se niegan las firmas hasta para comprar éstas a la gente, no sean malos» denunció.

Parodi volvió a preguntar alzando la voz «¿quién es el impresentable en este municipio?

En ese momento el Concejal Miguelena le responde «- vos sos un impresentable,

primero: porque no sos una persona bien vista,

segundo: porque sos un fantasma,

tercero: ayer en la reunión que tuviste acá ni hablaste (haciendo alusión a la reunión con el Director de Obras de la Intendencia).

Ahí Miguelena sale hacia Parodi, se suceden gritos, y el concejal nacionalista pregunta también alzando la voz si lo estaba invitando a pelear.

Antes de que se tomaran a golpes de puño son separados, hubo gritos, la alcalde primero corta la sesión llamando a cuarto intermedio para inmediatamente sugerirle con voz fuerte al concejal Parodi que hiciera la denuncia policial, tratando de impresentable al concejal Miguelena por situación generada.

Bajando las escaleras y afuera del recinto el segundo capítulo fue entre los concejales Miguelena y Manito, hubo escenas de forcejeo en el medio de la calle, ante la mirada de varios transeúntes que pasaban por el lugar y no lograban entender qué sucedía.

Miguelena llegó a decir en la calle: «-Me hicieron entrar, esto no va quedar así»