Vecina de calle Carmen y 25 de Mayo se encontró con una situación que calificó de asombrosa y dolorosa. Al frente de su casa habían plantado un árbol de naranja, hacía 15 años, comentó. Ayer se encontraron que el árbol había desaparecido.

Primero pensaron que se trataba de un episodio más de vandalismo, pero grande fue la sorpresa cuando vecinos señalaron que el árbol habría sido eliminado por personal municipal.

Mónica Dupré explicó que consultaron en la Intendencia para averiguar los motivos de la extracción del árbol y le respondieron que fue un error. Personal de Limpieza debían sacar un fresno y eliminaron el naranja. La confusión se debió a un expediente de 2020, dijeron fuentes consultadas de la intendencia.

«La verdad que me pone muy triste que no se tenga aunque sea un poco de sentido común , como vas a sacar un árbol que hasta estaba lleno de naranjas? No preguntarías antes de hacerlo?», reflexiono la vecina.

«El daño es irreparable pero yo lo que planteo es que quiero me arreglen la vereda y plantar otro árbol», pidió la vecina en entrevista con Carmelo Portal.

«La vereda estaba perfecta y la destrozaron y bueno que puedo decir de un árbol de 15 años que todo el mundo pedía para sacar naranjas y comer», concluyó.

Desde la Intendencia de Colonia se pidió disculpas a la familia, concurrió un capataz y además hubo comunicación con la administración. Esta mañana fuentes consultadas de la Comuna señalaron que ya está previsto el arreglo de la vereda y la colocación de un nuevo árbol.