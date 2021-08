Roque Baudean quien hasta ayer era director de Turismo de la Intendencia de Colonia será el nuevo director Nacional de Turismo informó Montevideo Portal y confirmó con el propio jerarca Carmelo Portal.

«Me ofrecieron el cargo, también hablaron previamente con el Dr. Carlos Moreira, destaco la grandeza del intendente. Ayer se había hablado de mi caso con el Intendente y sobrevino mi designación», señaló Baudean a nuestro medio

El Ministro Cardozo elogió al flamante nuevo director señalando a Montevideo Portal que “tiene notorios antecedentes en la actividad turística”,

Este jueves el Semanario Búsqueda detalló la mala relación que existía entre el ahora ex- Director de Turismo Martín Pérez y el Ministro Cardozo. En la nota el ex jerarca palmirense discrepaba en cómo vehiculizaba la publicidad oficial de la cartera el Ministro.

«La última reunión que tuvimos con el ministro fue muy difícil, donde el ministro estaba muy exaltado y donde nos solicitó que firmáramos como propias decisiones que no lo eran. Nosotros tenemos discrepancias en la forma y en el fondo en cuanto a las compras en medios» (. . . ) «El ministro me dijo que si no firmaba me echaba; le dije que me echara, y bueno, procedió, señaló Pérez Banchero a Búsqueda.

Fuentes de la Intendencia de Colonia señalaron que el cargo vacante sería probablemente ocupado por el Sub Director de Turismo en Intendencia de Colonia, Martín de Freitas.