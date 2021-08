La relación entre el director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, y el ministro Germán Cardoso no es buena y sufre un gran deterioro que llevó al jerarca palmirense a pedir licencia esperando su remoción.

En una entrevista realizada por el periodista Guillermo Draper de Búsqueda Martín Pérez dijo que en “la última reunión que tuvimos con el ministro fue muy difícil, donde el ministro estaba muy exaltado y donde nos solicitó que firmáramos como propias decisiones que no lo eran. Nosotros tenemos discrepancias en la forma y en el fondo en cuanto a las compras en medios. ”El ministro me dijo que si no firmaba me echaba; le dije que me echara, y bueno, procedió”.

El doctor Pérez Banchero destacó que el Ministerio de Turismo dedica gran parte de la gestión a realizar compras en publicidad que las hace sin llamar a licitación violando el Tocaf.

Pérez Banchero, no había recibido la comunicación formal de su remoción aunque la daba por hecho, destaca Búsqueda.

El Director Nacional de Turismo denunció que existen algunas compras a una única empresa cuyo valor superaría el medio millón de dólares.