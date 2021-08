PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Montevideo, Jueves 5 de Agosto 2021

Sr. Presidente

Dr. Luis Lacalle Pou

Presente

Por intermedio de la presente queremos hacer llegar nuestra inquietud con respecto a

la cantidad de fiestas clandestinas ocurridas ante la no renovación del decreto n°38 de

prohibición de aglomeración que regía hasta el día 21/7/21 y que a raíz de esto se

incrementó notoriamente la falta de control y protocolo en lugares no habilitados

Dicho levantamiento de la medida sin extender el protocolo de eventos vigente

entendemos es un error porque nuevamente “incentiva” lo clandestino y/o NO

protocolizado. Ya tuvimos esta experiencia durante toda la pandemia y por más

esfuerzos del gobierno es claro que NO pudo ganar esa batalla. Corresponde citar las

palabras del Ministro Salinas cuando dijo que la solución es hacer eventos en los

lugares habilitados y con protocolo

Hoy día podríamos estar realizando eventos para gente inmunizada sencillamente

utilizando la aplicación coronavirus UY, verificando que quien este invitado tenga las

dos dosis de la vacuna y esta última con más de 15 días de administrada. La app

muestra el documento de identidad de la persona que mediante una verificación se

puede comprobar que se trata de la misma que está en la app y así permitir el ingreso.

Es necesario reactivar el sector de eventos de forma URGENTE, no podemos seguir

esperando y mucho menos que la paramétrica para habilitarnos sea solamente la

evolución de la pandemia ya que es por demás injusta. El gobierno ha priorizado otras

actividades y nos ha dejado de lado. No se nos puede adjudicar el aumento de casos,

eso quedo comprobado mientras estuvimos cerrados y se ha permitido viajar inclusive

sin tener que hacer cuarentena al retornar al país, medida que claramente NO ayuda a

nuestro sector si solo se miden casos activos.

Si bien tenemos una reunión pactada con el MSP para la semana que viene y todo

apunta a que se amplíe el protocolo vigente, necesitamos que desde el gobierno se

envíe el mensaje correcto tanto a la población como a los diferentes organismos. No

puede suceder lo que paso al salir de la reunión con el MSP de Julio en donde se

acordó retomar la actividad con el ultimo protocolo vigente y luego por comunicación

interna el MSP “sugirió” poner un aforo del 30% cosa que NO fue hablada en la

reunión que mantuvimos y genero muchísimo malestar en el sector. Máxime que nos

fue imposible lograr que el MSP corrigiera ese “error” de recomendación.

Hoy hacen 510 días, si QUINIENTOS DIEZ días de inactividad para gran parte del

sector, NO existe familia que pueda tolerar esto, no existe sector ni empresa que

pueda estar tanto tiempo SIN ingresos y PAGANDO el 80% de los costos operativos,

porque la “ayuda” del gobierno sigue brillando por su ausencia y como hemos dicho

más de una vez, es a muy corto plazo y siempre corriendo de atrás. Le hemos pedido

a la Ministra de Economía que de la misma forma que se planifican las cuentas del

país, se planifique una ayuda real al sector retroactiva y a mediano y largo plazo.

Somos PYMES y haciendo eco de sus palabras, hay que cuidarnos, somos las

grandes generadoras de empleo del país, entonces Sra Ministra actúe en

consecuencia porque ya no aguantamos más, quien va a pagar todo el daño en el

sector ¿quién se va a hacer responsable de las miles de fuentes laborables que ya no

van a tener donde trabajar ¿es este el país que quieren dejar luego de la pandemia ¿

Y a ud Señor Presidente, recordarle que se nos han negado los últimos pedidos de

reunión con ud con la excusa de que no estaba teniendo reuniones presenciales, cosa

que pudimos ver en la prensa que NO es así. Al otro día de la negación recibió

delegaciones, bajo a la plaza a hablar con manifestantes y hasta inauguró oficinas

estatales, entonces volvemos a pedirle ser recibidos formalmente.

“Es mejor tomar una decisión equivocada que estar permanentemente

buscando una decisión perfecta que nunca llegara” Charles de Gaulle

Cordiales saludos,

Javier Abal

PRESIDENTE – A.S.F.U.