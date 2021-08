Expertos uruguayos consideraron este miércoles que «no es necesaria» una nueva ley forestal en el país como la que actualmente propone uno de los partidos de la coalición de Gobierno, Cabildo Abierto, ya que lo más prudente sería hacer cambios mediante reglamentaciones.

Así lo sostuvieron los ingenieros agrónomos de la Academia Nacional de Ingeniería del Uruguay (Aniu) Rosario Pou y Fernando García Préchac durante su participación en el seminario virtual «Producción forestal en Uruguay – Balance y Perspectivas».

En este sentido, Pou consideró que se va a tener que crear «una política forestal nueva para hacer más completa la política del sector».

«La ley que se propone es poner un límite al área que puede llegar a ocupar la actividad forestal en el país y ese lo sitúan en el orden de 1.700.000 hectáreas y hay ya 1.100.000 plantadas. O sea que habría disponible para plantar en el país unas 3 millones más de hectáreas pero le pone un techo entre lo que ya hay plantado y lo que se puso como tope de 600.000 hectáreas, que es un contrasentido», opinó García Préchac.

La ley forestal fue presentada por CA en la Cámara de Representantes (Diputados) y aprobada con los votos de su partido y del principal opositor del Gobierno, el Frente Amplio, y del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), que tampoco integra el Ejecutivo.

No obstante, la ausencia de respaldo del resto de partidos que forman la coalición oficialista ha impedido su discusión en el Senado.

«La preocupación que hay detrás de ello es que no compita y desplace otras producciones (…) habría que reimpulsar sin necesidad de leyes un modelo distinto donde el sistema forestal se integra y no desplaza, eso sería el gran logro de este proceso. Si bien la propuesta no es compartible, es una excelente oportunidad para discutir el tema y re enfocarlo», opinó García Préchac.

Durante el seminario también se puso el foco en el desarrollo forestal del país en las últimas décadas y las nuevas oportunidades que se abren a futuro. En concreto, el economista de la Academia Nacional de Economía Alfonso Capurro sostuvo que es altamente probable que para 2025 el forestal pase a ser el principal sector exportador de Uruguay.

La industria maderera supuso un 12,5 % del total de las exportaciones uruguayas en los últimos 12 meses, según la valoración de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) en su informe de julio de 2021.

Las exportaciones de madera crecieron un 96 % en el período transcurrido entre enero y julio de 2021, con una facturación de 356 millones de dólares. La celulosa es el principal producto de exportación a la Unión Europea y supone el 48 % de las ventas al bloque regional, con mucha diferencia sobre la carne bovina (23 %).

EFE