En la última sesión del Municipio el Concejal (s) Mario Guaraglia del Frente Amplio volvió a pedir trabajar en conjunto. Este último planteo apuntó a conformar un equipo de trabajo entre oficialismo y oposición para destrabar asuntos que la población pide solucionar y que tienen una alta incidencia en la vida cotidiana, que merecen respuestas inmediatas.

«Necesitamos algo que sea eficiente, acá venimos cada 15 días, precisamos la inmediatez», señaló Guaraglia.

La Alcaldesa Alicia Espíndola respondió que en esos procesos administrativos están las ordenes de gasto que solo las estarían firmando los concejales oficialistas. Sin firmar esas órdenes es imposible comprar materiales, servicios, etc. señaló la jerarca.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Mousse de Chocolate

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«Acá pedimos canastas, tapas, pero cuando tenemos que pagar ustedes no firman. Venimos y reclamamos pero nos olvidamos que tenemos derechos y deberes. Para hacer las cosas tenemos que comprar materiales ¿ustedes acompañan esas compras?«, preguntó la Alcaldesa.

La respuesta llegó por parte del Concejal Juan José Miguelena (FA) «Yo tuve que firmar en una de esas boletas 4 mousse de chocolate. En esas boletas hay cosas que no son claras. Yo cuando firmo pongo la cara de cómo se gasta la plata de los contribuyentes. Tenemos que ser muy claros. ¿Cómo le explico a un vecino en que gastaron los 4 mousse de chocolate?, se preguntó.

Desconfianza

El pedido de la oposición de trabajar en conjunto va de la mano de poner énfasis en el control de los gastos, como debe ser el rol del sector que no gobierna, pero allí no esta el problema de alcanzar acuerdos.

El problema es la desconfianza. Al no existir, el choque de opiniones es algo natural y obvio. Ayer ni siquiera se votó la propuesta de Guaraglia, todo se diluyó en forma desordenada y con reproches mutuos terminando la sesión.

«No firmaron los caños, los contenedores, los documentos de la OPP. Cuando compramos cosas para la gente no veo la firma de ustedes«, señaló Espíndola.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«Parece que no queremos entender -apuntó Guaraglia- queremos formar un equipo de trabajo para ampliar el horizonte y poder solucionar los problemas en forma más eficiente. No podemos demorar un año y medio para poner una tapa», denunció.

«Esa tapa no la regala nadie. Se tiene que comprar. Y para eso tenemos que firmar las órdenes, porque la gente que trabaja también necesita cobrar,» retrucó la Alcaldesa.

El intercambio de opiniones continuó «yo sería un irresponsable con el dinero de los contribuyentes si no averiguo cuánto costó y a quién le compramos. Nosotros queremos apoyarte Alicia. A veces nos equivocamos como cuando vino el Ministro Rossi, que unos estaban en un lado y otros en otro lado y si no fuera por un periodista que nos avisó, en el puente no había nadie, eso fue culpa nuestra » concluyó Miguelena sin dar detalles del ejemplo último.