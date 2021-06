Familiares de usuarios del hogar para personas con discapacidad “El Sarandí” de Colonia Valdense, denunciaron al Ministerio de Salud Pública ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por lo que consideran fue una demora al implementar el plan de vacunación contra el covid-19 en ese centro especializado en la atención para personas con discapacidades severas.

A su vez, según publica Helvecia, se conoció que la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata respalda la denuncia realizada y en la cual se denuncia al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud Pública por “violación de Derechos Humanos”.

La denuncia de familiares fue presentada por el abogado especialista en Derechos Humanos, Óscar López Goldaracena.

El Sarandí es un Centro de larga estadía, algo que no tuvieron en cuenta las autoridades, “nos incluyeron como psiquiátrico y no lo somos” dijo a Helvecia, Raúl Pérez, “El Hogar Sarandí no es una institución de enfermos psiquiátricos, como lo es la Colonia Etchepare o Villa Carmen, aquí es un centro de discapacitados, y justamente hemos rechazado el ingreso de algunas personas psiquiátricas porque no tienen el perfil de las personas que estamos admitiendo; nos sacaron del paquete de los hogares y eso demoró más de un mes la vacunación en el El Sarandí, se podrían haber evitado esas muertes, ” publica el medio helvético.