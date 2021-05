PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Los beneficiarios de la canasta serán aquellos trabajadores de la industria de la construcción que estén desocupados desde junio de 2019 a la fecha, sin ningún tipo de ingresos.

Para acceder a la canasta, por ejemplo, no pueden estar en seguro de paro, ni tener seguro de enfermedad, etc. Deberán constatar no haber trabajado en otro sector que no sea de la construcción durante los dos últimos años.

En los dos últimos años deben haber cotizado un mínimo de 20 jornales, en un mes o en varios meses.

La documentación a presentar es:

Cédula de Identidad. Fotocopia.

Historia laboral actualizada al mes de abril o mayo de 2021, donde conste haber sido aportante a la industria de la construcción del período de junio de 2019 a la fecha.

Los días para presentar esta documentación son los lunes, miércoles y jueves de 18:00 a 20:00 horas en el local del Sunca Carmelo.

Concurrir con tapaboca. Ante cualquier consulta adicional el referente es Walter Giribone: celular 098 334 068